7 VRSTA FANTASTIČNOG SEKSA: Da li se pronalazite?

Šta znači dobar seks? Dobar seks nema definiciju, jer svaka osoba seksualna iskustva doživljava drugačije.

Ako ste mislili da postoji samo jedna vrsta dobrog seksa, prevarili ste se. Predstavljamo vam 7 vrsta fantastičnog seksa, a vi proverite da li je vaš među njima.

1. Dobar seks u fizičkom smislu

Za dobar seks ne morate biti povezani emotivno sa osobom sa kojom imate seks. Možete da provodite vreme zajedno i otvoreno razgovarate o svemu, ali se jednostavno ne pronalazite u dubljem smislu. To može biti neko koga ste nedavno upoznali ili neko koga poznajete već duže vreme. Seks je fantastičan, i vama to prija. Nakon seksa, vi razgovarate, ali ne osećate povezanost sa ovom osobom. On može da vam recituje poeziju, ali vi u tome ne prepoznajete romatniku, jednostavno ne osećate bliskost sa ovom osobom. Zatim slede golišave slike koje govore umesto njegovih snova. U redu je imati seks bez emocija. Ponekad je svima potreban odmor. Ovo se i dalje smatra dobrim seksom, jer se odlično slažete u krevetu i fizički zadovoljavate jedno drugo.

2. Emocionalno dobar seks

Ponekad emocionalno dobar seks je sušta suprotnost fizičkom. On je vrlo dobar i ispunjava vas, mada fizički gledano, nije baš najbolji seks koji možete imati u životu.

Možda niste doživeli orgazam do sada, i možda ste se nakon toga osećali nezadovoljenom. Kako god zvučalo, u nekim trenucima ste pokušavali da shvatite zašto vaše telo tako funkcioniše. Ali, sa druge strane, to bi bilo nezaboravno emocionalno iskustvo.

Može se takođe dogoditi da vaš seksualni partner bude neko koga ste veoma skoro upoznali ili ga znate već duže vreme. Možete se desiti da imate brojne razgovore sa nekom osobom, a da baš i ne osećate neku povezanost. Isto tako se može desiti da vodite samo jedan otvoren razgovor sa osobom za koju ćete se osećati kao da je poznajete ceo život.

Kada je seks emocionalno dobar, on prelazi na viši nivo. Tada vaša tela nisu samo tela koja se pomiču interakciji, kako bi zadovoljila jedno drugo. Kada prsti dodirnu telo, tajno poručuju ‘želim da te upoznam’. Prsti vam dodiruju kičmu, a vi se osećate kao da lebdite. Kada je seks emocionalno dobar, osećaćete ga dugo nakon što se dodir zaustavio.

3. Kada je obostran

Obostrani seks je najbolji seks. To je najbolji mogući seks koji možete imati i najdublja i najintezivnija povezanost koju ćete ikada osetili, vi i vaš partner. On je podjednako dobar i fizički i emocionalno. Jaka povezanost, otvorenost i spremnost za eksperimentisanjem i upoznavanje partnera je ono što ovaj seks izdvaja od drugih.

4. Toliko loš da je u stvari fantastičan

Ovaj seks nije intezivan i nije strastven. Možda ste bili loše volje, ili je mesto akcije bilo pogrešno? Ili se jednostavno niste osećali seksi i zavodljivo? Čak iako vremenski nije dugo trajao, počelo je kao seks, ali kako ste odmicali, ni jedno od vas dvoje nije moglo da se fokusira na seksualnu aktivnost.

Verovatno se ovaj seks završio s puno smeha, vrištanja, odnosno svim onim zvukovima koji možda ne bi trebali biti uključeni u seks. Ipak, ovo je ponekad potpuno u redu. Neko je upravo udario glavom ili rekao nešto veoma smešno. Ili ste počeli tuču jastucima? Završavate u krevetu, među jorganima i jastucima – sa velikim osmehom na licu. Često se ovaj neuspeli seks smatra lošim. Ali, zapravo je divan jer je čudan i smešan, a vi sa nikad većim osmehom na licu. A to je upravo ono što se podrazumeva za dobar seks.

5. Kada ga drugi ljudi smatraju lošim

Verovali ili ne, postoje neke vrste seksa koje ljudi smatraju lošim, dok biste vi možda rekli da je dobar. Možete biti u otvorenoj vezi i imati veoma dobar seks sa puno kvalitetnih ljudi. Možete imati seks u troje ili čak još više osoba koje su uključene, ali to je vaš izbor i zabavljate se fantastično.

Ako je vaš seks bio dobar ne znači da i drugima mora biti dobar, ali da budemo jasni: on ne sme biti ni loš, odnosno ne sme ugrožavati druge. Dokle god je on siguran i ugodan za oboje, taj seks je odličan. Uživajte u onom seksu koji vama odgovara, jer na kraju krajeva to je vaše pravo.

6. Kada tehnički nije seks

Dobar seks može biti odličan, čak i ako tehnički nije seks. I moramo da naglasimo da ova vrsta seksa može biti jedno od vaših posebnih iskustava! Postoji mnogo stvari koje se svrstavaju u ovaj oblik seksa. Imali ste najbolji orgazam u životu, a niste imali nikakav zajednički kontakt genitalijama? To se i dalje računa u dobar seks.

7. Kada se nakon seksa stidite

Vaše sramotno iskustvo se takođe može smatrati dobrim seksom. Nekada u tim trenucima zanosa, možete potpuno da izgubite kontrolu, da se čak malo i zacrvenite. Možda se niste nadali da će seks biti toliko dobar, ili ste se posramili kada ste skinuli odeću sa sebe i u očima vašeg partnera primetili požudu. Partner vam govori da ste seksi, a vi počnete da se smejete. Osećate se kao tinejdžerka, smejete se i zabavljate se u isto vreme. Ova vrsta seksa može biti veličanstvena i poprilično zabavna.

