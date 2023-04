Ako patite od PROLEĆNOG UMORA, proverite da li spadate u ovu grupu ljudi i kako da ga se rešite

Ne osećaju svi prolećni umor na isti način.

Prolećni umor, kako mu i samo ime kaže, javlja se početkom proleća.

Najčešći uzrok ovog stanja leži u naglim promenama navika i ponašanja. Tokom zime i hladnijih meseci većina ljudi ima drugačiji ritam nego kad se sunce vrati i opet otopli.

– Tokom zime i perioda manje aktivnosti kada ljudi uglavnom dosta vremena provode unutra, dolazi proleće i tada ima dosta onih koji se žale da osećaju umor. To se najčešće dešava zato što posle pauze od nekoliko meseci ljudi naglo počinju da se kreću više, da šetaju. Lepo vreme ih je izvuklo napolje i pokrenulo. Drugim rečima, kako su postali aktivniji, troše više energije i umor je logična posledica toga – objašnjava psihološkinja Radmila Grujičić.

Međutim, ne osećaju svi prolećni umor na isti način. Kod nekih ljudi prolećni umor ima jači, a kod drugih slabiji intenzitet. A neki treći, pak, nikad nisu imali ovakvih problema.

– Važno je sa čim mi ulazimo novo proleće. Kad to kažem, mislim na neki naš energetski kapacitet, balans, način života, godine, hormonski status… Sve to utiče na to kako druge promene utiču na nas – kaže dr Grujičić.

Kada pričamo o tome ko oseća više, a ko manje posledica prolećnog umora – svaki segment našeg života je važan. Konkretnije, koje stvari nam to crpe energiju i ne čine nas srećnim, a koje nam daju pozitivnu energiju i popravljaju raspoloženje.

– Na neki način svi sebe možemo da posmatramo kao baterije. Plus je ono što nas ispunjava i čini srećnim i zadovoljnim, a minus je ono što nas prazni. Negde bi bilo dobro da smo stalno u kontaktu sa samim sobom i da stalno proveravamo kakav je status te baterije. Trebalo bi da te dve energije budu izbalansirane. To bi bilo idealno – objašnjava Grujičićeva.

Oni koju nađu pravi balanas i ne dozvole da preovlada “minus” faza će lakše podneti prolećni umor. A dosta toga je u samoj glavi ljudi.

– Nephodno je da imate dovoljno nekih momenata tokom dana gde punite vašu bateriju. Da brinete o sebi na pravi način. To znači da imate dovoljno odmara svakog dana, da se hranite zdravo, da zadovoljite i potrebu za druženjem. Da generalno budete “u plusu”. Takvom čoveku će lakše pasti dolazak proleća, pošto je on energetski stabilan – kaže Radmila Grujičić.

Oni koji se ne pridžavaju ovih “plus pravila” će zbog svog ukupnog psiho – fizičkog stanja teže podneti dolazak proleća.

– Ljudi koji su u nekim ozbiljnijm godinama ili imaju dosta neizbalansiranih obaveza i negativnih stvari koje im se dešavaju su podložniji tome da osećaju prolećni umor. A takvih je zapravo većina. Teško je biti dovoljno osvešćen i kreativan u današnje vreme i održavati taj balans, mentalno i fizički. I onda na sve to dolazi proleće i kaže da je bilo dosta kampovanja u kući i neaktivnosti. Onda je i logično da osećate prolećni umor – pojašnjava dr Grujičić.

