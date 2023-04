Glavobolja, kostobolja, malaksalost! Ako osećate ove simptome, ODMAH se javite LEKARU

Bakterijske infekcije cirkulišu u populaciji, ako osećate ove simptome odmah reagujte.

Glavobolja, temperatura, kostobolja, kašalj, bolovi u grlu, sve su to simptomi bakterijskih ili miksovanih infekcija koje trenutno haraju među populacijom. Kako lekari kažu, virusne infekcije sada nisu toliko aktivne koliko bakterijske ili kombinovane, te je važno javiti se na vreme lekaru kako bi se dobila adekvatna terapija. Za razliku od virusnih infekcija, bakterijske zahtevaju antibiotsku terapiju i ne možete se lečiti sami kod kuće.

Lekari takođe podsećaju da su i vremenske oscilacije doprinele širenju raznih infekcija, pa se zbog toga i bakterije i virusi lako prenose, a prehlade su nešto češće. Ipak, sve je individualno i zavisi od otpornosti organizma, ali je evidentno da se kod mnogih javlja malaksalost.

Direktor DZ Palilula dr Aleksandar Stojanović objašnjava za “Blic” da se pacijenti javljaju sa različitim tegobama, ali pretežno je malaksalost izražena.

– Povećan je broj ljudi koji dolaze u dom zdravlja sa raznim tegobama i opšti je haos. Javlja se neki umor, iscrpljenost, anemični su. Da li je u pitanju slabo kretanje ili nešto drugo, ne znam, definitivno nije virus ali jeste neka infekcija koja je aktuelna za ovo doba godine. Takođe može biti i post kovid sindrom, alergije još nisu počele, ali dolazi kijavica, nema temperature kod nekih, ali je zamor prisutan – objašnjava dr Stojanović.

Što se kovida tiče on je sada zanemarljiv i kod velike većine ljudi ne daje simptome, ali ima i onih koji sa temperaturom odlaze na testiranje.

-Za vikend je bilo ljudi koji su se javljali zbog kovida, od dvadesetak njih dvoje je bilo pozitivno. Radimo brze testove, ali to su ljudi koji imaju simptom temperature, pa se onda testiraju. Kovid se retko kad javlja, skoro sporadično – kaže dr Stojanović.

Malaksalost i bolovi u zglobovima

Iako nekada glavni simptomi za koronu, sada je situacija takva sa kombinovanim ili bakterijskim infekcijama. Glavobolja, umor, bolovi u zglobodima i mišićima mogu signalizirati da se ne radi samo o virusu.

– Danima osećam umor i imam temperaturu 37, 2. Mislila sam da je virusna infekcija, međutim, već nekoliko dana nema pomaka iako uzimam i vitamine, tople supe, i mirujem… Uzimam i lekove protiv bolova, međutim nema pomaka. Da je virus prošlo bi za dva ili tri dana, očito da se radi o bakterijskoj infekciji koja zahteva antibiotsku terapiju, kaže za “Blic” Maja M. koja već nekoliko dana oseća simptome bolesti.

Streptokok pravi problem

Kada se jave bolovi u grlu, a uz to temperatura obavezno se javite lekaru jer može biti da je u pitanju streptokok. Naime, sluzokoža ždrela nije sterilna i nju naseljavaju bakterije, među kojima su i streptokoke. Iako ih ima više vrsta i podvrsta, najčešći je beta hemolitički streptokok iz grupe A (BHSA), koji je bakterijski uzročnik upale grla.

– Streptokok može napraviti veliki problem i ostavi nezgodne posledice i na bubrege i na srce. Sve pogađa bez obzira na dob i to je veoma ozbiljna stvar, a problem je sličan i mononukleozi. Ono što vidimo na terenu je da virusnih infekcija u ovom trenutku ima sve manje, ali da bakterijske prave problem. Recimo, svaka streptokokna infekcija daje na neki način bolove, jer bakterijska infekcija je uvek slična virusnoj što se tiče kosti i mišića, ligamenata i tetiva. Tu je i simptom glavobolje pa neko pomisli da je virus, zato je važno dobiti adekvatnu terapiju jer pogrešno se lečite ako mislite da nemate bakterijsku nego virusnu infekciju – kaže za “Blic” prof.dr Milorad Jerkan, direktor DZ u Nišu.

On podseća na sve moguće komplikacije, zato je važno na vreme dati jak antibiotik kako bi se zaustavilo širenje infekcije i izbegle moguće komplikacije. Kako kaže, svako ko ima temperaturu treba da se javi lekaru.

– Čim se javi neki simptom, pre svega temperatura, odmah treba otići kod lekara, jer lekar će obaviti sve neophodne analize i utvrditi o čemu se radi. Zato je najbolje dati jak antibiotik kako bi se sprečile komplikacije, ali to niko ne može odrediti napamet. S druge strane, iako ima manje virusnih infekcija, i one su svakako prisutne ali one su manje komplikovane, pa ih lečimo vitaminom C, uzimanjem tečnosti, mlakim čajevima i to prođe. Za sve ostalo, najbolje je javiti se lekaru jer ništa nije korisnije od prave terapije u pravom trenutku – kaže profesor Jerkan.

Kako podseća lekar, higijena je veoma važna i podseća da treba voditi računa o dezinfekciji, kako ruku i pribora za jelo, tako i sanitarijama i podnim i radnim površinama.

