Flert na poslu: Veza vredna rizika ili nepromišljena odluka?

Trećinu dana provedemo na poslu, pa je samim tim i sasvim normalno da se dogodi da nam se neko dopadne.

Međutim, postavlja se pitanje koliko je to pametno i zato, pre nego što odlučite da se upustite u bilo šta, prvo sagledajte situaciju iz svih uglova, saberite i oduzmite dobre i loše strane, pa donesite konačnu odluku.

Nemojte da dozvolite da vas strast povuče tek tako, ili da pomislite da ćete zbog, na primer, flerta sa nadređenima imati koristi.

Dobre i loše strane

Kao i svako naše delo, i flert na poslu ima svoje posledice. Nekada to može da ispadne dobro po vas, a nekada može da ode u pravcu u kojem to nikako ne biste želeli. Evo koje su dobre i loše strane flerta na poslu.

Loše strane flerta na poslu

Sve kancelarijske romanse se pre ili kasnije završe. Kao da to nije dovoljno, obično budu ispraćene skandalima. Razlog za to je konstantno viđanje bivšeg ljubavnika, što ume da bude nepodnošljivo. Pored toga, znatiželjne i naporne kolege mogu namerno da vam stvaraju emotivni pritisak i jednostavnim rečenicama: "Tvoj bivši je.." što će vas izludeti u vrlo kratkom roku.

Zatim, ako se romansa dogodila između šefa i podređenog, vrlo je verovatno da će devojka biti otpuštena. Nemojte da vas zavara ideja da ćete uz pomoć kancelarijske romanse napredovati u karijeri. To se jako retko dešava. Međutim, ako ipak želite da flertujete na poslu i uđete u vezu, budite pažljivi kada su sledeće stvari u pitanju:

- Rad mora da budena prvom mestu. Ne smete da dozvolite da emocije ometaju vaš rad.

- Nikada nemojte da otkrivate poverljive informacije partneru. Možda žele aferu sa vama kako bi otkrili poslovnu tajnu.

- Nemojte da se petljate u veze sa nadređenima.

- Nemojte da dozvolite da se bezazleno flertovanje pretvori u ozbiljnu vezu.

- Nemojte da započinjete vezu na poslu ako niste spremni da promenite posao.

Dobre strane flerta na poslu

Flert na poslu obično donosi samo probleme. Međutim, flert nekada može da bude i koristan. Flert je oblik ponašanja koji ima za cilj da privuče pažnju osobe suprotnog pola koja vam se dopada. Podrazumeva komunikaciju koja na razigran način stvara opušteniju atmosferu. Flert na poslu može da vam pomogne da zavolite svoj posao. Žurite na posao da biste videli željenu osobu i postepeno se zanimate za sve što ima veze sa tom osobom, uključujući i posao.

To će vam istovremeno biti i motivacija za profesionalni rast. Ukoliko želite da izabranik bude ponosan na vas zbog toga ćete savladati stvari koje inače ne biste. Osim toga, ovo je najbrži način da se zaljubite jer se svakodnevno susrećete sa željenom osobom. Dakle, pre nego što se odlučite na flert ili vezu na poslu, uzmite u obzir i dobre i loše strane. Ukoliko će to za vas biti samo zabava, razmislite i o osećanjima druge osobe. Možda bi to moglo da vas košta posla.