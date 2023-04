Nema veze sa partnerom: Žene u ovim godinama imaju najjači nagon i tada su najspremnije za 'povremenu akciju'

Svako je osoba za sebe i svako funkcioniše prema sopstvenim potrebama. Međutim, mnogi muškarci se pitaju u kojim godinama žene imaju najveći seksualni nagon.

Kako stvari stoje, najveću ulogu u svemu tome nemaju ni partner, ni ljubavni status, već biološki sat i njegovo glasno otkucavanje.

Žene u 30-im, ali i ranim 40-im godinama, često otkrivaju potpuno novu stranu svoje seksualnosti i zabava u krevetu mnogima od njih postane nova omiljena aktivnost.

Tu pojavu stručnjaci objašnjavaju otkucavanjem biološkog sata i potrebom da "iskoriste preostale godine za stvaranje potomaka". U prevodu, žene kako stare, više, i to mnogo više, vode ljubav.

U časopisu "Personality and Individual Differences" objavljena je studija u kojoj je učestvovalo 827 žena. One su podeljene u tri grupe: visoka plodnost (18 do 26 godina), niska plodnost (27 do 45 godina) i one koje su u menopauzi (46 godina i više).

Istraživači su, na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, otkrili da žene koje imaju od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju "pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti" i da imaju "česte seksualne maštarije i aktivan seksualni život, pa su spremne na povremeni seks".