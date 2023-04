Šta pokazuje vrednost CRP u krvi

Sigurno ste i ranije, a posebno u toku pandemije korona virusa imali prilike da čujete da je nekom uvećan CRP u krvi i nagađali čega je to znak.

Kako ne bi lutali previše oko toga zašto je povećana vrednost CRP u krvi i na šta to sve može da ukažu u organizmu, pokušaćemo sve to da razjasnimo u tekstu koji sledi. Šta je CRP u krvi?

Protein za čiju proizvodnju je zadužena jetra, zapravo se proizvodi kao odgovor tog organa na određeni upalni proces u organizmu. Međutim, iako CRP u krvi najpre ukazuje na akutne ili hronične upale, do povišenih vrednosti može doći i ukoliko organizmu postoji oštećenje tkiva ili neka infekcija.

Povišena vrednost C - reaktivnog proteina, odnosno povišen CRP takođe može da ukazuje i na određeno oboljenje, poput ateroskleroze, lupusa ili bolesti creva, te neko kardiovaskularno oboljenje ili reumatoidni artritis.

Međutim, povišena vrednost ovog proteina može takođe da ukaže i na postojanje različitih upalnih procesa zuba, tako da je tada najbitnije obratiti se stomatologu u što kraćem roku. Vrlo je značajno da stomatološka ordinacija u Beogradu bude proverena, te da u tom slučaju stručnjak ima dovoljno znanja i iskustva da može na osnovu povišenih vrednosti CRP u krvi da ustanovi da li postoji možda upala korena zuba ili neki drugi proces na zubima. Zanimljivo je pomenuti da do povećane proizvodnje ovog proteina može doći čak i ako postoji neka jača upala desni.

Kako sniziti CRP u krvi?

Sama činjenica da je prilikom adekvatne analize primećeno da je CRP u krvi povećan obično podrazumeva i dalje preglede i analize. U zavisnosti od toga sa kojim tegobama se još osoba suočava, zavisiće i da li je stomatološka ordinacija adresa na koju treba da se obrati ili možda treba da bude izvršen pregled kod kardiologa, reumatologa ili nekog drugog stručnjaka, uzevši u obzir da povišene vrednosti ovog proteina u krvi mogu ukazivati na različite upalne procese i eventualna oboljenja.

Dobra vest je da CRP u krvi može i prirodnim putem da bude snižen!

Na prvom mestu je važno analizirati životne navike, te najpre fokus staviti na ishranu. Naime, promena navika vezanih za ishranu, u smislu da treba unositi više namirnica bogatih omega -3 masnim kiselinama i antioksidansima, kao i drugim hranljivim materijama, vremenom bi trebalo da dovede i do smanjenog nivoa ovog proteina.

Obično se vrlo brzo nakon otkrića uzroka, te adekvatnog lečenja, CRP u krvi snižava. Posebno se to odnosi na osobe, kod kojih je povišena vrednost ovog proteina zapravo ukazala na neki upalni proces na desnima ili zubima. Baš zato i ističemo da je adekvatna stomatološka ordinacija, odnosno provereni stomatolog vrlo važan u tom slučaju, jer će on na osnovu rezultata analize i pregleda ustanoviti da li je CRP u krvi povišen upravo zbog toga, pa će i pristupiti lečenju u najkraćem mogućem roku.

Takođe je važno uvrstiti fizičku aktivnost u životne navike, a ako je ikako moguće, stres svesti na minimum i telesnu težinu držati pod kontrolom.

Što se prirodnih sredstava tiče, CRP u krvi može da bude snižen i ukoliko se koriste kapi divljeg origana, koje su pokazale prilično dobre rezultate kod osoba kod kojih je povišena vrednost ovog proteina bila detektovana u krvi. Naime, kapi divljeg origana će na najbolji mogući način ojačati imunitet, ali se one definitivno moraju kombinovati sa promenom životnih navika, te unosom namirnica koje su bogate pomenutim hranljivim materijama. Sve to vremenom bi trebalo da dovede i do normalizacije nivoa CRP u krvi, odnosno do potpunog izlečenja upalnog procesa koji je do povišenih vrednosti tog proteina i doveo.