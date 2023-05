Vernost ili PREVARU: Šta da očekujete od HOROSKOPSKOG ZNAKA svog partnera?

Postoje znakovi koji su i te kako odani, ali i oni koji imaju problema s vernošću...

Iako svaki znak može biti strastven i senzualan na svoj način, postoji par znakova zodijaka koji su najstrastveniji, posebno iza zatvorenih vrata, što ih lako može odvesti u neverstvo. Ovo su ljudi koje možete, ali i ne morate, označiti kao tipove koji su super senzualni ili ekstra strastveni sa svojim partnerima.

A ovo ima mnogo veze sa njihovim vladajućim planetama. Svaki znak ima svoju vladajuću planetu i položaj unutar zodijaka. Takođe, svaki znak ima svoj poseban jezik ljubavi i izraz seksualnosti.

OVAN

Pokreće ga strast, zbog čega bi ovaj znak bez problema ostavio partnera, radi druge osobe.

BIK

Bik nema problema s vernošću, pa je izuzetno odan, a to očekuje i od svog partnera. No, ako bi i prevario, to bi bila isključivo fizička prevara, zbog nedostatka intimnosti.

BLIZANCI

Blizanci vole flert, ali je mala verovatnoća da će ići dalje od toga. No, ako prevare, to znači da je za njih sve gotovo.

RAK

Dokle god Rak kod kuće ima ljubav i nežnost, neće pomisliti na prevaru.

LAV

Lavovi spadaju u grupu znakova koji češće varaju, upravo zato što imaju stalnu potrebu da budu u centru pažnje. Lavove treba držati zainteresovanima (igrati toplo-hladno) i stalno im davati komplimente. Takođe, zanimljivo je da kad varaju, varaju s ljudima mlađima od sebe, jer ih privlači njihova energija.

DEVICA

Jednako kao i Rakovi, dok su srećni kod kuće, ne pomišljaju na prevaru. Međutim, kad osete da im partner ne pruža dovoljno, prevara im je sasvim normalna stvar, jer im ona pomaže da što bezbolnije izađu iz veze.

VAGA

Vage su uglavnom verne, ali vole novo društvo i flert. Bitno je da Vaga u svom partneru ima i prijatelja, na kojeg se može osloniti, jer tada će biti u najmanjem iskušenju.

ŠKORPIJA

Najseksipilniji horoskopski znak miruje samo kad je zaljubljen. Ali ako mu seks postane dosadan, bez problema će se uputiti u vezu za jednu noć, koju neće priznati partneru. Izbegavanje rutine u spavaćoj sobi, dobitna je kombinacija koja će zadržati Škorpiju.

STRELAC

Strelčevi su skloni prevarama, jer su željni avantura, pa čak i u dugim vezama. Prevaru ne doživljavaju kao nešto dramatično, a takođe će oprostiti mnogo lakše nego ostali znakovi.

JARAC

Jarčevi se svrstavaju u grupu najvernijih znakova. I kad ih zainteresuje neko drugi, ništa više od flerta se neće dogoditi, dok su zauzeti. Prevaru smatraju emocionalnom izdajom.

VODOLIJA

Vodolija ima svoju definiciju prevare, koja je tolerantnija od drugih. Kad varaju, prevariće s nekim potpunom drugačijim, nego što je njihov partner. Međutim, sami će sebi objasniti da je to bilo neizbežno, jer su s partnerom upali u rutinu, koja im ide na živce. Vodolija neće varati jedino kad iskreno voli i kad zna da mu to partner neće oprostiti.

RIBE

Kad im postane dosadno u vezi, Ribe vole da maštaju o nekome iz okoline. Iako se znaju zaustaviti kad treba, pitanje je hoće li se u tu osobu i zaljubiti.

