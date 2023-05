Ako ovu biljku razmnožite i delite je s drugima, uvećava se i vaša sreća!

Prema feng šui filozofiji, postoje biljke koje privlače novac, kao i one za bolje ljubavne odnose, a kada je reč o celokupnoj sreći, onda je jedna biljka najbolji izbor.

Biljka kućna sreća (Soleirolia soleirolii) podstiče protok pozitivne energije u domu i donosi radost i veliku sreću svakome ko je uzgaja, prema feng šui filozofiji.

Odličan je izbor za poklon za rođendan, godišnjicu braka ili useljenje. Osim što izgleda dekorativno i sjajno se uklapa u svaki enterijer, veruje se da poklanjanjem ove biljke drugoj osobi donosite sreću.

Jednostavno se održava

Osim za uzgoj na prozorskim daskama, kućna sreća je idealna za viseće tegle, a odlično će izgledati i kao dekoracija na stolu ili na polici.

Prema feng šuiju, u kući možete imati i više ovih biljaka, samo je važno da ne uvenu i ne osuše se, pa im je potrebna pravilna njega. Kućna sreća jednostavna je za uzgoj i lako ju je održavati. Reč je o višegodišnjoj zeljastoj biljci iz porodice Urticaceae (koprive) koja može narasti do 25 cm visine. Gustog je rasta i pravi puzajuće i razgranate stabljike crvenkaste boje. Stabljike mogu biti duge do 50 cm.

Voli sunce

Zahteva sunčevu svetlost, ali ne treba je izlagati jakim sunčevim zracima. Odgovaraju joj temperature u rasponu od 10 do 24 stepena, ali za optimalan rast najbolja je temperatura od 15 stepeni. Za optimalan rast takođe je potrebno održavati zemlju vlažnom, ali važno je ne preterivati s vodom jer preterana količina vlage u zemlji može dovesti do truljenja korena. Kad je zalivate, treba paziti da voda ne dospe do listova, pa je najbolja opcija da dodate vodu u podmetač od posude.

Na proleće je možete oblikovati i orezati vrhove koje možete iskoristiti za razmnožavanje biljke. Kažu da razmnožavanje dodatno uvećava i vašu sreću!

