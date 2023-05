DNK test mu je UNIŠTIO brak, nakon OVOG saznanja NAPUSTIO JE PORODICU: Ne mogu ni da pogledam svoju ženu

Jedan muškarac priznao je da su on i njegova supruga prošli kroz teško razdoblje u braku i da on sada ne zna kako dalje nakon što je saznao da njegovi blizanci nisu njegova biološka deca.

Skrhani otac je sa svojom suprugom Keli bio 20 godina, od čega 18 godina u braku, i kaže da ne može da zamisli svoj život bez nje. Par se upoznao i zaljubio nakon završetka studija, a ubrzo su odlučili i da pokrenu zajednički posao, prenosi Mirror.

Godinu dana nakon što su pokrenuli svoju firmu, odlučili su da se venčaju, ali nakon dva meseca braka imali su ogromnu svađu oko pravca u kojem će njihov posao ići. Muškarac je tada odlučio da napusti njihov dom i razmisli o svemu. Nakon dve nedelje, Keli je odlučila da razgovara s njim te su uspeli da postignu kompromis i na kraju se pomire. Otprilike u to vreme zatrudnela je s blizancima. Otkako su uspeli da prebrode brojne poteškoće u zajedničkom poslu, par je postao nerazdvojan, uvek pazeći da budu tu jedno za drugo i da jedno drugome potpuno veruju.

Nažalost, sve se to srušilo kada su DNK testovi pokazali da blizanci imaju drugog biološkog oca, što je dovelo do toga da supruga konačno progovori o tome šta se dogodilo tokom te dve nedelje razdvojenosti.

Obraćajući se Reditu, slomljeni otac je napisao: ‘Keli je stalno plakala i izvinjavala se. Rekla mi je da se za vreme dok smo imali onu svađu na početku našeg braka, jedne noći napila i spavala sa nasumičnim muškarcem, i da me od tada nije prevarila. Izdaja me ostavila dezorijentisanim. Rekao sam joj da mi treba vremena da ovo obradim i trenutno sam u hotelu. Više uopšte ne znam šta radim’, napisao je.

Nastavio je: ‘Trenutno sedim na hotelskom krevetu i danas nisam ništa jeo. Moje misli su zbrkane, pa ovo pišem da mi pomogne u procesuiranju. Keli je oduvek bila sjajna supruga i odličan poslovni partner. Ne znam hoću li opet moći da je gledam istim očima i hoću li ja ponovo biti ista osoba. Ne znam kako dalje’.

Ostali korisnici Redita odlučili su ga savetuju pa je tako jedna osoba napisala: ‘Prvo – morate se pobrinuti za sebe. Pojedite nešto. Opustite se i gledajte TV. Samo se malo opustite. Primili ste teške vesti koje bi svakog potresle. Sada treba da se usredsredite na sebe. Samo dajte sebi ono što vam je potrebno i shvatićete to kad budete imali vremena. Već je prošlo 17 godina – još jedna godina neće škoditi. Kada budete spremni, možete reći svojoj ženi šta ćete uraditi. Ako vam je prevarila samo jedanput, onda sve zavisi od vas – da li to previše ili ne. To nije na meni da ti govorim. Ali, ako želite raditi na svom problemu i održati sve na okupu, još uvek imate prilike da budete porodica’.

Drugi je komentarisao: ‘Donesite odluku, najveću u svom životu, u stanju uma u kojem ste barem fizički dobro (jedete/spavate, itd.). Žao mi je što vam se to dogodilo, ali to su još uvek vaša deca i život nije uvek crno-beo’.

