Mama i ćerka zatrudnele u isto vreme: Baka je jedno vreme dojila svoje unuče

Džejn Meknis (47) postala je baka u srednjim 30-im, kada je njena ćerka Lora, koja sada ima 27 godina, odlučila da zatrudni sa 15 godina.

Međutim, porodična dinamika postala još veća kada je Džejn zatrudnela sa svojim drugim detetom u 37. godini.

To dete, dečak po imenu Oliver, sada ima devet godine, što ga čini dve godine mlađim od njegove 11-godišnje sestričine Ivi (ćerke njegove sestre Lore).

Samo nekoliko godina nakon što su i Ivi i Oliver dobrodošli na svet, Džejn i Lora su otkrile da su obe trudne u isto vreme. Tada je Džejn dobila sina Bena, a Lora ćerku Beli. Oboje imaju sedam godina, piše "NY Post".

- Mislim da je to prilično ekstremno i da neće svako biti za to. Biće ljudi koji misle da je to neverovatno i potpuna privilegija. I biće drugih ljudi koji će misliti da je bolesno.

Kada je Džejn, iz Donkastera, prvi put saznala da je Lora trudna u ranoj mladosti, budući da je i sama bila mlada majka sa 18 godina, bila je apsolutno devastirana i čak je zamolila da prekine trudnoću.

- Bio je to pravi šok. Ali ono što smo kasnije saznali je da je Lorina trudnoća takođe bila planirana.

Za Džejn, još jedna prednost činjenice da je mlada baka je to što može da bude sa svojim unucima mnogo duže nego većina baka i deda. Ona vidi samo jednu lošu stranu - ne može da provede onoliko vremena sa unucima koliko bi želela jer su njena deca još uvek tako mala.

Autor: