Koje su godine idealne za stupanje u brak, naučnici su precizno izračunali i potanko objasnili

Možda je u životu sve relativno, ali nije loše pogledati činjenično stanje.

Nauka je tu da spasi dan... ili barem da vam pomogne da donesete neke ključne životne odluke. Stupanje u brak je veliki korak i čini se da je tajming jedna od najvećih briga ljudi.

Mislim, da li ste ikada naišli na jednu od onih očajnih devojaka koje su u lovu na muža samo zato što sat otkucava? I naravno da se i to dešava. Pre nego što počnete da osuđujete, možete li zaista da ih krivite?

Ženama se stalno govori da im jajne ćelije imaju rok trajanja i da će svi „dobri“ muškarci nestati ako predugo čekaju da ih pronađu.

A šta kaže nauka, koja je savršena starost za stupanje u brak?

Radeći zajedno na pronalaženju najboljeg doba za stupanje u brak, matematika i nauka došli su do pravila „37 odsto“. Prema ovom algoritmu, najbolja dob za odabir je 26 godina. To je to. Sada više ne morate lupate glavu pitajući se da li je sada ili nikad.

Vezati se sa 26 godina je očigledno idealno. Broj dolazi iz "Algoritama za život: Računarska nauka o ljudskim odlukama", koje su napisali novinar Brajan Kristijan i kognitivni naučnik Tom Grifits. Prema njihovoj knjizi, ljudi donose najbolje odluke nakon što pregledaju 37 odsto opcija.

Oni koriste primer skrininga kandidata za posao i tvrde da bi, nakon pregleda 37 odsto ljudi koji su se prijavili, imalo smisla izabrati kandidata koji je kvalifikovan bez daljeg traženja. Autori studije kažu da u ovom trenutku recenzenti aplikanata imaju dovoljno informacija da naprave dobar izbor, ali ne previše da bi bili opterećeni neodlučnošću.

Ovaj dvojac ide i dalje, govoreći da ovo pravilo funkcioniše za odabir partnera. Raspon tokom kojeg ljudi obično traže ljubav je između 18-40 i 37 odsto je, pogađate - 26. Nakon ovoga, kvalitet opcija počinje da opada.

Međutim, čini se da se mnogi stručnjaci slažu da su kasne dvadesete najbolje vreme za venčanje. Psiholog Vajat Fišer kaže da je razlog zašto je ovo vreme u vašem životu tako idealno da se skrasite zato što je ono u trenutku kada ste već završili obrazovanje i započeli karijeru. Klinička socijalna radnica Kelsi Torgerson kaže da je ključno sačekati barem da se ljudski mozak potpuno razvije da bi se pronašao životni saputnik, a to je tek oko 25. godine. Ona kaže: „Verujem da je najbolje sačekati do ovog markera. Takođe je važno da sa svojim partnerom iskusite stresove koje prevazilazite, tako da ako imate srednjoškolsku ljubav, trebalo bi da vidite kako se vas dvoje nosite sa fakultetom, na daljinu, studiranjem u inostranstvu ili dobijate dva posla. Želite da znate da imate strategije upravljanja konfliktima za zdrav, uspešan brak u nastavku.

Terapeutkinja za odnose, Vina Klins, misli da je magični broj zapravo 28.

„U mom kliničkom iskustvu, otkrila sam da je najbolja dob za udaju za žene u SAD 28 godina. Sa 28 godina, moje mlade neveste pokazuju samosvest i samopouzdanje u svom izboru. Većina 28-godišnjaka je imala vremena da uspešno istražuje ko su na ličnom i profesionalnom nivou, otkriju kvalitete koje najviše žele kod životnog partnera i uče iz grešaka koje su napravili u prethodnim vezama. Imali ste vremena da se skrasite u karijeri, doživite fakultet i završite školu ako je to vaš put, ili jednostavno živite samostalno pre nego što kombinujete svoj život," objašnjava ona.

Kalins smatra da je za muškarce taj magični broj 32.

"Čekanje do 32. godine daje muškarcima priliku da se skrase u karijeri i potencijalno napreduju pre nego što se venčaju. Takođe im daje priliku da se društveno i emocionalno razvijaju kroz samostalan život i izlaske. Do 32. godine, mnogi muškarci su proveli dovoljno vremena na društvenoj sceni da bi mogli da donesu informisanu odluku o ulasku u bračni život. Oni takođe imaju tendenciju da imaju trezvenu perspektivu o tome da imaju decu i njihovu ulogu u zajedničkom roditeljstvu. Ovo koristi opštem zdravlju veze."

Dakle, ako imate 25 godina i još uvek ste slobodni, ne paničite. Isto tako, ako imate 36 godina i još uvek ste slobodni, ne gubite nadu. Iako se cela ova stvar čini prilično legitimnom kada je podržana naukom i matematikom, još uvek ne postoji siguran način da se sazna idealno doba za uspešan brak. Sve je to relativno, ali i dalje ne škodi imati nešto na čemu bi mogao da se zasniva ovaj široki i zbunjujući svet ljubavi, piše Your Tango.