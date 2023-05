Ekleri punjen čokoladom su raj za sve ljubitelje slatkog, a mi imamo baš poseban recept

Ekleri su nastali u Francuskoj u 19. veku, a sve do 1850. godine naziv ove poslastice je bio "Hleb od Vojvotkinja". Zanimljivo je to da je značenje reči ekler munja, odnosno bljesak munje. A za to postoje dva objašnjenja, najpre zato što se pecivo presijava kada se namaže glazurom, a drugo jer je izuzetno ukusno i brzo se pojede.