HIPNOTIČKI GA PRIVLAČI - Nijedan muškarac ne može da odoli ovome kod žene!

Ekspert za partnerske odnose Slađana Trikić ističe da je ono što maksimalno privlači svakog muškarca zapravo ženska senzualnost.

Kada se radi o muško ženskim odnosima, većina žena želi da otkrije šta je to što bi je učinilo neodoljivom u očima nekog muškarca.

Transformacioni kouč, specijalizovan za partnerske odnose, Slađana Trikić otkriva da je reč o senzualnosti:

- Šta je ono što svaki muškarac obožava kod jedne žene i šta je to što ga onako hipnotički privlači? To je njena senzualnost. Pritom, ovde se ne podrazumeva samo seksualnost. i ovde govorimo pre svega o ženi koja se nalazi u jednoj predivnoj, zdravoj ženskoj energiji i koja je potpuno usklađena sa svojim emocijama - navodi Slađana i dodaje:

- Šta je to što vi sada možete možda da uradite, da biste malo pojačali svoju senzualnost, možete za početak da usporite, znači to je jako važno - usporite. Jer kad je žena senzualna, tu nema nikakve frke, brzine, jurnjave i tako dalje. Vi možete da vežbate na taj način što ćete početi da jedete polako, da osećate zaista ukus te hrane, da budete svesni svakog zalogaja. Takođe da usporite, da dišete, da osećate dodir odeće na svom telu. Znači sve što je vezano sa telom, sa emocijama, znači samo to pojačajte. Usporite svoj govor, usporite svoj hod, usporite svoje pokrete, neka sve to bude nežno, polako. Znači sve što radite svesno i kroz prizmu senzualnosti, tome nijedan muškarac neće moći da odoli - zaključuje Slađana.