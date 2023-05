Drevni magnezijum za novu vitku liniju

Pre svega, da li ste znali da je magnezijum drevno lekovito sredstvo?

Sam njegov naziv magnezijum potiče od Magnetesa, starog grčkog plemena koje je naseljavalo oblasti gde je magnezijum karbonat prvi put pronađen i korišćen kao laksativ za lečenje niza bolesti. Kada su u XVII veku otkrivena lekovita svojstva vode bogate magnezijumom iz izvora Epsom u Engleskoj, grad Epsom je brzo postao popularno lečilište i banja. Ljudi su čak i pili slanu vodu da bi „pročistili krv“!

Šta je magnezijum?

Odgovoran za aktiviranje na stotine biohemijskih reakcija koje izvode enzimi, joni magnezijuma se nalaze u svakoj ćeliji našeg tela. Oko 60% magnezijuma u organizmu nalazi se u kostima, dok su mišići dom za 39%, dok preostali 1% naseljava meka tkiva, krv i druge tečnosti.

Kada se rastvori u telesnim tečnostima, magnezijum je elektrolit. Posle natrijuma, to je drugi najzastupljeniji pozitivno naelektrisani elektrolit koji se nalazi u vašim ćelijama.

Magnezijum igra mnoge ključne uloge u telu, kao što je podrška mišićnoj i nervnoj funkciji, regulisanje insulina i proizvodnja energije.

Muškarcima je potrebno 400 mg do 420 mg magnezijuma dnevno, dok je ženama potrebno 310 mg do 320 mg. Nizak nivo magnezijuma obično ne izaziva simptome i upravo zato je izuzetno važno unositi dovoljne količine, jer u ovom slučaju, telo nas neće upozoriti.

Baš zato, vodite računa o ishrani! U suštini, za zdravu osobu, pravilna i raznovrsna ishrana je ključna za unos magnezijuma.

Spanać i drugo zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, semenke, mahunarke, pasulj, običan jogurt, mleko i integralne žitarice su sve dobri izvori magnezijuma. Naći ćete magnezijum i u obogaćenim žitaricama za doručak i ovsenim pahuljicama. Manje je verovatno da će visoko obrađena hrana imati magnezijum koji vam je potreban, te je zbog toga, a i mnogih drugih razloga - izbegavajte.

Ukoliko se ipak odlučite za suplemente magnezijuma, zbog svojih godina, redovnog uživanja u alkoholu, ukoliko patite od dijabetesa ili nekih psihičkih poteškoća, ako često imate grčeve u mišićima ili vam je teško da završite svoju redovnu fizičku aktivnost, često ste umorni, patite od povremenih zatvora, imate visok pritisak - znajte da ne postoji određeno vreme dana kada bi ga trebalo piti, važno je samo da budete istrajni i uredni.

Magnezijum, zdrav san i vitka linija

Ono što je od izuzetne važnosti za zdrav i sladak san je da unosimo dovoljno magnezijuma da bismo proizveli melatonin, hormon koji reguliše san. Magnezijum smiruje nervni sistem i priprema vaš um i telo za miran san.

Premalo spavanja može da promeni ravnotežu naših hormona. To dalje može dovesti do toga da jedemo više hrane i dobijemo na težini. Zato vam dovoljno sna može pomoći da se oduprete primamljivoj hrani. Spavanje zaista ima veliki uticaj na naše zdravlje i kvalitet života. Potrebno nam je između sedam i devet sati dobrog sna svake noći kako bi se naše telo i mozak odmorili i oporavili. Manje od toga i naša sposobnost koncentracije može da pati, naš imuni sistem može da oslabi i na kraju jedemo više hrane – i to često nezdrave– mnogo više nego što nam je potrebno.

A kako znamo da je vitka linija pola zdravlja, jednačina je jasna.

Zato, da biste povratili u ravnotežu svojih mišića, energije, zdravog sna i nervnog sistema – rešenje leži u drevnom magnezijumu.

BiVits i magnezijum

Da biste sigurno obezbedili potrebnu dnevnu dozu magnezijuma i da bi vaše telo normalno funkcionisalo, sigurna odluka je uvek suplementacija magnezijumom. Ipak, pre nego što krenete, znajte da se magnezijum u suplementima nalazi u dosta hemijskih oblika, od kojih nemaju svi istu iskoritljivost i efikasnost u organizmu.

Brojnim studijama i kliničkim ispitivanjima je dokazano da je magnezijum citrat značajno višebioraspoloživ i iskoristljiv u organizmu nego recimo magnezijum oksid. Stoga, preporuka za preparat magnezijuma jeste Bivits Magnezijum citrat, posebna formulacija koja u jednoj tableti sadrži magnezijum iz visoko efikasnog izvora, magnezijum-citrat, koji u kombinaciji sa vitaminom B6 obezbeđuje visoku biološku raspoloživost u organizmu i doprinosi očuvanju normalne funkcije mišića, nervnog sistema, srca i krvnih sudova.

