5 stvari koje žene kriju od svojih muževa

Kada žena uđe u brak, obično daje obećanje svom suprugu da nikada neće da krije stvari od njega i da će deliti lepe, ali i one ružne stvari iz svog života.

Međutim, ovo obećanje se ne praktikuje uvek u praksi. Udate žene često kriju ovih pet tajni od svojih partnera, prenosi Avaz.ba.

Zdravstveni problemi

Kada žena primeti mladež nepravilnog oblika ili čvorić u dojci, verovatno da će to sakriti od svog supruga. Prva osoba kojoj će reći je njena majka ili sestra. Žene uglavnom ćute zato što žele da negiraju problem, ali to ne znači da će on nestati. Ako podelite ovaj problem sa svojim partnerom, verovatno ćete dobiti podršku i osećaćete se mnogo lakše nego ako odlučite da držite u tajnosti svoju sumnju i zabrinutost. Zapravo, jedna od prednosti braka je da partneri mogu da se oslone jedni na druge u bilo koje vreme i za sve probleme koji se pojavljuje u njihovom zajedničkom životu.

Problemi u braku

Život udatih žena je stalna borba, prepirke i nesuglasice oko roditeljstva i kućnih poslova, kao i o mnogim drugim stvarima. Žene često imaju problema sa svojim muževima, tiho pate i tako ne rešavaju problem. Često postavljaju sebi pitanje: Da li je vredno boriti se za brak? Čak i kada su 100% sigurne da se vredi boriti, one često ne razgovaraju otvoreno s partnerom o odnosu. Nije fer prema muškarcima, jer im žene ne daju priliku da se bore za isti brak u kojem se nalaze. Žene bi trebalo da naglas kažu svoje probleme, a onda zajedno odluče da li se za brak vredi boriti i dalje ili ne.

Seksualne fantazije

Žene o seksu retko razgovaraju, a kada žele da govore o intimnim temama, često to rade s bliskim prijateljicama. Često se žale da ih partner ne zadovoljava, ali istina je da im njihov prijatelj, osim sažaljenja, ne može ponuditi rešenje. Kada podelite svoje fantazije sa suprugom ili mu kažete šta vas uzbuđuje, seksualni život se može drastično poboljšati.

Lični uspeh

Žene su u stanju da mnogo rade i uspevaju da ostvare najveće ciljeve, a kada dođu kući, one ne komuniciraju o poslu sa svojim partnerom. One strahuju da na ovaj način mogu povrediti svog partnera, da on može da se oseća manje važno od nje, pa žena često odluči da njen uspeh na poslu prođe nezapaženo. Ali, budimo realni, ako muškarac nije zadovoljan uspešnom i jakom ženom, onda on zaista nije vredan da podelite život s njim.

Novac

Skrivanje novca od svog muža za neke žene je zlatno pravilo koje su naučile od svojih majki. To je za njih jedini način da imaju neke rezerve na stranu, u slučaju da brak ne uspe. Međutim, to što krijete pravo stanje na žiro računu od supruga nije idealno rešenje, jer prvo, u braku ne bi trebalo da krijete novac, a drugo, ako razmišljate o novcu kao o sigurnosti, u slučaju da vas brak izneveri, onda brak vjerovatno neće uspeti kada mislite o tome uopšte.

