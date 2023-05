Prelom kuka: Dijagnoza, lečenje i rehabilitacija za brz oporavak

Prelom kuka je vrlo ozbiljna povreda koja utiče na dalji život svakog čoveka koji je doživi. Iako se dešava da ljudi različitih godina dožive povredu, najčešće se dešava da su to osobe starije od 60 godina.

Takođe, statistika pokazuje da su žene mnogo podložnije ovoj povredi u odnosu na muškarce. To posebno ima veze sa prisustvom osteoporoze, zbog koje kosti slabe i smanjuje im se gustina. Zato je bitno da se na vreme reaguje, efikasno organizuje prevoz pacijenata kako bi se povreda pravilno sanirala.

Koji su najčešći uzroci preloma kuka

Prelom kuka se najčešće javlja usled pada, iako postoje i drugi uzroci kao što je rak ili saobraćajna nezgoda. Starija populacija je u većoj meri pogođena ovim problemom. Razlog za to je gubitak koštane mase, a simptomi koji se javljaju kod preloma kuka su:

- Jak bol u predelu kuka ili prepona- Nelagodnost kada pokušavate da pomerite ili rotirate kuk- Modrice i otok u predelu kuka- Ne možete se osloniti na kuk- Ne možete hodati- Deluje vam da vam je jedna noga kraća od druge

Da li se prelom kuka može sprečiti ili izbeći?

Realno, ova povreda se ne može u potpunosti sprečiti. Ali, postoji niz mera koje mogu pomoći u smanjenju rizika od preloma kuka:

- Unosite dosta kalcijuma iz hrane - Razmislite o uzimanju vitamina D, jer on pomaže vašem telu da apsorbuje kalcijum- Vežbajte da vaše kosti i mišići budu jaki- Izađite napolje na sunce. Sunce pomaže vašem telu da proizvodi sopstveni vitamin D- Proveravajte vid, jer očne bolesti kako starite mogu oštetiti vid i dovesti do potencijalnog pada- Koristite štap ili hodalicu ako vam to predloži lekar. Ona će vam pomoći u održavanju ravnoteže- Na vreme proverite da li imate osteoporozu- Obezbedite svoj dom - uklonite sve nepotrebne stvari, čak i one za koje biste mogli zapeti tokom kretanja

Lečenje preloma kuka: Operativne i neoperativne metode

Većini ljudi koji imaju prelom kuka biće potrebna operacija. Ona podrazumeva hiruršku intervenciju gde se ugrađuju metalni implanti ili veštački kuk. Boravak u bolnici se podrazumeva, ali je oporavak dosta brži. Takođe, pacijenti nakon operacije imaju bolju stabilnost u odnosu na neoperativne metode.

Neki ljudi ne mogu da imaju operaciju kuka zbog drugih bolesti ili lošeg zdravlja. Zato se kod njih primenjuje upotreba gipsa, štapa ili hodalice, uz dodatnu fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Odluka o odabiru odgovarajuće metode lečenja donosi se na osnovu pojedinačnih faktora, kao što su starost pacijenta, opšte zdravstveno stanje, nivo aktivnosti i očekivani ishod. A odluku donosi tim lekara koji su stručnjeci za ovu oblast.

Rehabilitacija nakon preloma kuka

Zarastanje slomljenog kuka obično traje nekoliko nedelja ili meseci, ali može potrajati i duže. Nakon operacije ili perioda imobilizacije, fokus rehabilitacije je na obnovi snage, fleksibilnosti i funkcionalnosti zglobova.

Fizioterapeut će vas naučiti kako da pravilno sedite, stojite i hodate bez da ponovo povredite kuk. Fizikalna terapija je sastavni deo rehabilitacije i obuhvata različite vežbe i tehnike. U početku, terapeuti se fokusiraju na osnovnu pokretljivost i jačanje mišića oko kuka, kao i poboljšanje ravnoteže i hodanja.

Obnova snage i pokretljivosti u banji

Pokretljivost može biti mnogo efikasnija ukoliko potražite banje za oporavak posle operacije kuka. One su opremljene specijalizovanim programima i stručnim osobljem koje je usmereno na rehabilitaciju pacijenata posle povreda.

Fizikalna terapija u banji obuhvata različite vežbe za jačanje mišića, poboljšanje ravnoteže i povećanje pokretljivosti zglobova. Terapeuti koriste i hidroterapiju, koja omogućava vežbanje u vodi, smanjujući pritisak na zglobove i olakšavajući pokrete.

Osim toga, terapija blatom se često primenjuje u banjama, jer blato ima svojstva koja poboljšavaju cirkulaciju, smanjuju upalu i doprinose obnovi tkiva.

Uz pravilno vođenu rehabilitaciju u banji, pacijenti mogu značajno poboljšati snagu, fleksibilnost i pokretljivosti, što ih vodi ka bržem povratku normalnim svakodnevnim aktivnostima i kvalitetnijem životu nakon preloma kuka. Pored fizičkog napretka, emocionalna podrška i motivacija koju dobijaju od drugih osoba ima pozitivan efekat za oporavak.

Povratak u svakodnevni život: Prilagođavanje i prevazilaženje ograničenja

Vraćanje u rutinu može biti izazovno nakon preloma kuka. Naravno, uz odgovarajuću podršku i prilagođavanje, ograničenja se lako prevazilaze. Možda najvažnija stvar koju svi pacijenti treba da razumeju je da oporavak zahteva određeno vreme i strpljenje.

Postepeno vraćanje svakodnevnim aktivnostima, uz podršku terapeuta i redovno rađenje vežbi vraća snagu i pokretljivost. Pored svega toga, jako je bitno prilagoditi okruženje u domu.

Ukoliko je potrebno, dodajte sigurnosne rukohvate i uklonite sve prepreke koje bi mogle uzrokovati pad. Svi ovi koraci zajedno omogućavaju pacijentima efikasan povratak u svakodnevni život.