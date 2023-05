UŠTEDITE VREME I NOVAC - Devet grešaka koje početnici prave prilikom posete Londonu

London je na listi želja većine turista, a poznato je da on i nije baš metropola prijateljski nastrojena prema vašem novčaniku. Ako ste prvi put u ovom gradu i nemate mnogo iskustva, postoje načini da prođete jeftinije i izbegnete klasične početničke greške.

Tako je saradnik "Insajdera", Konor Klark, koji živi u ovom gradu od rođenja odlučio da turistima otkrije neke tajne ovog grada.

- Kao neko ko je rođen i odrastao u Londonu, vidim da turisti često prave razne greške prilikom posete gradu. Mnogi, na primer, idu u klasične pabove na piće, ali ne naručuju nedeljno pečenje, jedno od najboljih britanskih jela. Drugi troše bogatstvo na taksije, iako je vožnja metroom mnogo jeftinija i veoma je lako kretati se gradom koristeći ga - napisao je.

On je istakao nekoliko ključnih grešaka koje turisti često čine, s namerom da im pomogne da svoj grad dožive na potpuno nov način.

Ljudi troše ogroman novac na panoramski pogled na grad, a mogu ga dobiti besplatno

Bilo da plaćate ulaz da biste imali pogled sa visoke terase ili pijete koktel na krovu zgrade, verovatno će vas to koštati mnogo. London nije izuzetak.

Mnogi ljudi, na primer, odlaze u neboder The Shard, sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad sa visine od skoro 310 metara. Najjeftinije karte počinju od oko 28 funti, skuplje dostižu 35 funti (od 32 do 40 evra), a posetioci mogu da dožive podjednako fantastičan pogled na grad ako posete Ski Garden, koji se nalazi tačno preko puta The Šard, odmah preko reke Temze. Najviša javna bašta u Londonu, Ski Garden, pruža zaista prelep pogled na gradske znamenitosti, a možete uživati i u zatvorenoj bašti, dva restorana i dva bara. Ulaz je besplatan.

Dodatni savet: Karte za Ski Garden se rezervišu do tri nedelje unapred i izdaju se svakog ponedeljka ujutru (osim praznika). Zato je dobro planirati posetu unapred, ako želite da doživite zapanjujuće prizore i potrošite manje.

Turisti nikada ne bi trebalo da stoje na levoj strani pokretnih stepenica

Ako nemate nameru da hodate pokretnim stepenicama, uverite se da stojite na desnoj strani. Na taj način, oni koji žele da pešače da brže pređu tu udaljenost mogu da vas zaobiđu levo, a vi ćete izbeći prezrive poglede domorodaca. U gradu je nepisano pravilo koje svi, posetioci i stanovnici grada, moraju da poštuju. Imajte ovo na umu kada ulazite u londonsko metro ako želite da izbegnete ljutite komentare onih koji žure da se ukrcaju u svoj voz.

Trebalo bi da se pripremite za vremenske promene i padove temperature

Uobičajena zabluda o Londonu je da uvek pada kiša, što nije sasvim pogrešno, ali nije ni sasvim tačno. Stvar je u tome da se morate pripremiti za sva četiri godišnja doba, bez obzira na doba godine u koje posećujete London.

Verovatno ne morate da ponesete zimsku jaknu ako dolazite u julu, ali spakujte topliju odeću da biste se izborili sa naglim promenama temperature koje su ovde uobičajene. Ako planirate da izađete noću, imajte na umu da temperatura ima tendenciju pada, čak i leti, zato se mudro oblačite.

Niste probali tradicionalno nedeljno pečenje u kafanama

Odlazak u pab je obred za sve koji putuju u Veliku Britaniju, a kamoli da posete glavni grad, koji je prožet istorijom i dom nekih od najstarijih pabova u zemlji. Nedeljno pečenje postalo je popularno u pabovima kasnih 1400-ih, tokom vladavine kralja Henrija VII, ali mnogi turisti čak i ne primećuju da pabovi služe neke od najboljih verzija tradicionalne hrane.

Nijedan put u London ne bi bio potpun bez probanja nedeljnog pečenja, tradicionalnog obroka koji se obično sastoji od pečenog mesa, krompira, jorkširskog pudinga i raznovrsnog povrća. Postoji i alternativa za vegetarijance.

Za kratke udaljenosti usred grada nemojte koristiti gradsku železnicu

Kada ste u centralnom Londonu, lako je upasti u zamku razmišljanja da morate da koristite prigradsku šinu gde god da krenete. Ali to je gubljenje vremena i novca. Na primer, trg Lester i Kovent Garden udaljeni su jednu stanicu, što znači da će putovanje trajati oko minut. Međutim, kada dodate vreme potrebno za ulazak i izlazak sa stanica, gubićete mnogo više vremena bez razloga.

Naime, ako možete da hodate, preporučujem vam da izbegnete haos metroa između dve najprometnije stanice u Londonu i uživate u petominutnoj šetnji ulicom Long Acre u kojoj se nalaze brojne prodavnice i restorani.

Turisti često kupuju samo u ulici Oksford, iako ima podjednako dobrih prodavnica

Istina je da je Oksfordska ulica jedno od najboljih mesta za kupovinu u Londonu, ali je i jedna od najprometnijih ulica u gradu. Uvek je haotično, posebno vikendom. Za opuštenije iskustvo kupovine sa podjednako dobrim izborom i cenama, posetite prodavnice na King's Road-u u Čelsiju ili Merilebonu.

Takođe možete istražiti ulice u oblastima kao što su Camden Tovn i Hampstead.

Ne trošite na smeštaj u samom centru grada

Možda je primamljivo rezervisati luksuzni hotel u srcu Londona, ali to nije najbolji način da potrošite svoj novac. Zahvaljujući odličnom sistemu javnog prevoza, gde god da boravite, imaćete odlične veze sa većinom delova grada.

Boravak u oblastima kao što su Camden, Islington i Stratford pružiće vam autentičnije iskustvo i dati vam veću vrednost za vaš novac.

Putnici preplaćuju aerodromske taksije, a postoje jeftinije i brže opcije

Turisti će često potrošiti bogatstvo na vožnju taksijem od aerodroma do mesta na kome su odseli, što je glupo. Alternative su autobusi ili vozovi, uključujući liniju Hitrou Ekspres, Getvik Ekspres ili Elizabet, koji su jeftiniji i koji će vas dovesti do odredišta brže nego automobil.

Dodatni savet: Linija Elizabeth je klimatizovana železnička kompanija koja polazi sa iste platforme kao Hitrou Ekspres, a putovanje je upola manje.

Previđate i preskačete besplatne muzeje i galerije u Londonu

London je dom nekih od najboljih svetskih muzeja i galerija koje vredi posetiti. Tu su Muzej nauke, Istorijski muzej, Muzej Viktorije i Alberta, što je odličan način da provedete dan, pošto su tri muzeja na kratkoj šetnji jedan od drugog.

Nalaze se pored Rojal Albert Hola, što znači da dan možete zaokružiti gledanjem predstave u istorijskoj koncertnoj dvorani. Samo se pobrinite da rezervišete karte unapred.

Međutim, važno je znati da neke muzejske izložbe, čak i one besplatne, zahtevaju da karte rezervišete mnogo ranije. Zato obavezno rezervišite karte pre nego što stignete u London, kako biste bili sigurni da ih ne biste propustili.