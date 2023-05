5 saveta kardiologa dr Aleksandra Cicovića za sve koji imaju VISOK PRITISAK

Povodom 17. maja, Svetskog dana borbe protiv hipertenzije, dr Aleksandar Cicović, kardiolog, za naš portal daje savete o ishrani i načinu života za osobe koje imaju visok pritisak, a PULS kardiološki centar svim našim čitaocima odobrava popust od 20% na kardiološke preglede do kraja maja. Zakažite na 011 7555 000

Ne više od 5 grama soli dnevno So je dobra za organizam u malim količinama, ali previše soli može da izazove skok krvnog pritiska. Trudite se da ne uzimate više od 5 grama soli u toku dana, preporuka je Svetske zdravstvene organizacije, a to je mnogo manje od jedne kašičice. Budući da se 75% soli koju jedemo nalazi u prerađenoj hrani, čak i u hlebu i testeninama, znači da so treba zameniti ukusnim začinima ili je minimalno dodavati. Osobama sa hipertenzijom ne preporučuje se dnevni unos soli veći od 3 grama.Ukoliko unosite znatno više soli, naročito kroz prerađene namirnice, u riziku ste od razvoja hipertenzije i ateroskleroze.

Pijte bar dva litra vode dnevnoNajjednostavniji savet koji može svima da pomogne u održavanju stabilnog pritiska je da pijete dosta vode! Zašto? Kada čovek dehidrira nivo natrijuma u krvi raste. Organizam reaguje tako što oslobađa više hormona hipofize Vazopresina, koji pomaže telu da čuva vodu. Vazopresin takođe može da izazove zatezanje ili suženje krvnih sudova, a samim tim dovodi i do povećanja krvnog pritiska, što postaje zabrinjavajuće ukoliko neko ima hipertenziju.Zato je važno da u proseku uzimate oko dva litra vode dnevno, a optimalno bi bilo muškarci oko 3,5, a žene oko 2,5 litara. Potrebe za vodom mogu da budu veće ili manje, što zavisi od faktora kao što su vreme, lokacija i fizička aktivnost.

Jedite ribu dva puta nedeljnoIshrana u kojoj su često zastupljene „masne“ ribe poput sardina, skuše, haringe i lososa, smanjuje rizik od oboljenja srca i krvnih sudova zahvaljujući bogatstvu omega 3 masnim kiselinama. Stoga bi svi ljudi, posebno kardiovaskularni pacijenti, trebalo bar dva puta nedeljno da konzumiraju ribu. Omega 3 masne kiseline zaslužne su za čistije arterije. Takođe, zadužene su da održavanje optimalnih vrednosti krvnog pritiska i pomažu u regulisanju nivoa triglicerida u krvi. Trigliceridi su masti u krvi koje mogu da povećaju rizik od hipertenzije, ateroskleroze i drugih srčanih oboljenja.

VežbajtePrema studiji objavljenoj u International Journal of Cardiology (https://cutt.ly/6KqxrOk), pilates je efikasan u regulisanju telesne težine i snižavanju krvnog pritiska kod žena kod kojih je dijagnostikovana hipertenzija.Praćene su žene koje su samo dva puta nedeljno vežbale određene pilates vežbe, a to je, objavili su istraživači, rezultiralo snižavanjem gornjeg (sistolnog), donjeg (dijastolnog) krvnog pritiska, kao i smanjenjem obima struka i kukova. Njihova ukupna telesna težina se nije značajno promenila, što ukazuje na to da su dobile na mišićnoj masi a gubile masnoću, a to je za kardiovaskularno zdravlje izuzetno značajno.

Sledite uputstvo za pravilno merenje pritiska- Merite pritisak tri puta dnevno, tri dana uzastopno, i to uvek u isto vreme. - Ruku na kojoj merite pritisak oslonite na podlogu, a manžetnu stavite na nadlakticu, tako da bude u nivou srca. - Ne merite pritisak aparatom sa manžetnom koja se stavlja oko ručnog zgloba.- Uporedite najčešću vrednost pritiska sa vrednostima iz tabele. - Ako imate visok pritisak, odnosno ako njegove vrednosti iznose 140/90 i više, obavezno se javite lekaru!

