Kako voleti nekog ko ima problem sa emotivnim vezivanjem: Psiholog daje par smernica

Mnogi ljudi dolazi na terapiju pitajući se zašto im se čini da je njihova veza komplikovanija i "teža" od uobičajenih, "normalnih" ljubavnih odnosa.

Govore stvari poput: "Kako da ih nateram da vide moju perspektivu?"; "čini se da ne mogu da održim funkcionalan tempo"; "očajnički želim da ova veza funkcioniše, ali mi se čini da je cena previsoka iako znam da me voli"...

Ako se osećate ovako, podrška stručnjaka za mentalno zdravlje može vam pomoći da identifikujete i rešite uzročni problem, a jedno od mogućih objašnjenja je da vaš partner ima određene crte ličnosti koje otežavaju ostvarivanje zdrave emotivne intimne veze.

Iako se većina saveta od prijatelja i porodice bazira na "Batali to, nađi nekog ko te zaslužuje", stručnjaci preporučuju da, ukoliko osoba nije toksična ili nasilna, treba joj se pružiti šansa. Do nekih ljudi se teže "dolazi", ali to ne znači da cilj nije vredan truda.

Naučite da prepoznate partnerovu nesigurnost i radite na njoj

Istraživanja sugerišu da, kada su u pitanju bliski odnosi, ljudi generalno spadaju u jednu od tri kategorije "stila privrženosti" o kojima smo već pisali: sigurni stil, anksiozni stil i oni koji izbegavaju intimu.

Naime, ljudi sa sigurnim stilom vezivanja lako uspostavljaju zdrave i stabilne međuljudske odnose.

Oni koji su anksiozni imaju povećanu potrebu za partnerovom pažnjom i validacijom, kao i konstantan strah od napuštanja. Njihova nesigurnost uglavnom potiče iz detinjstva i vezana je za traumu.

Ljudi koji ignorišu i izbegavaju uglavnom se plaše odbijanja ili ranjivosti. Ovakav stil privrženosti takođe potiče iz prethodnih iskustava.

No, šta je ovde bitno?

U slučaju anksioznog stila privrženosti, partneri treba da pruže jasnu garanciju svoje bezuslovne ljubavi i stalne posvećenosti vezi u obliku isticanja pozitivnog poštovanja, izražavanja emocija koje prenose posvećenost ili umirivanja putem fizičkog dodira.

- Primanje veće podrške i zahvalnosti od partnera može pomoći veoma anksioznim pojedincima da se osećaju zadovoljnije i vremenom im čak smanjiti anksioznost - navodi autor Nikola Overal, a prenosi "Forbes".

U slučaju izbegavajućeg stila vezivanja, partneri treba da nastoje da pokažu svoju verodostojnost, kao i da poštuju autonomiju svog partnera. Umanjivanje ozbiljnosti problema ili pripisivanje zasluga za njihove žrtve mogu, paradoksalno, smanjiti obrasce besa i povlačenja tokom svađa ili sukoba jer ovakvi ljudi upravo od toga i beže.

- Ovo pomaže osobama koje izbegavaju da se posvete svojim odnosima jer se oni plaše velikih emocija i velikih reči, te se trudite da to bude umanjeno dok ne steknete njihovo poverenje u potpunosti. Nek vaša dela govore umesto vas - ističe Nikola.

Stoga ćemo završiti ovu temu u duhu poznatog viralnog tvita nepoznatog autora: "Pokaži mi gde boli da znam gde najviše da te volim".