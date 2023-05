Da li se treba udati zbog ljubavi ili finansijske stabilnosti: Novo istraživanje preispituje večnu dilemu

Kada kažemo "bogato se udala", često je to u pežorativnoj konotaciji, kao da novac na neki način omalovažava čistotu ljubavi.

A opet, narodna poslovica "Gde siromaštvo uđe na vrata - ljubav izađe kroz prozor", koristi se kako bi se upozorile devojke da prilikom odabira partnera biraju "pametno" jer ljubav "izbledi".

Međutim, možda prava istina počiva upravo u zajedničkom koegzistiranju.

Ako se nađete u dilemi koja vas tera da birate između ove dve sile koje održavaju život, evo tri mudrosti potkrepljene naučnim istraživanjima koje mogu da vam pomognu.

1. Igrajte na duge staze

Nedavno istraživanje objavljeno u jednom časopisu eksperimentalne psihologije kaže da, ukoliko se suočite sa izborom između dugoročnog partnera koji ima mogućnost da vam pruži materijalne stvari i partnera koji vam velikodušno poklanja svoje vreme, poverenje i podršku, treba da favorizujete ovo drugo.

Na kraju krajeva, romantična veza nije posao. Druga studija objašnjava da je toplina, za razliku od materijalnog, mnogo ređi kvalitet i stoga ima veću dugoročnu vrednost.

Ovo ne znači da finansijska situacija vašeg potencijalnog partnera ne bi trebalo da bude razmatrana. Želja da saznate nečiji bankovni bilans ne čini vas plitkom osobom.

Međutim, možda ne želite da stavite bogatstvo i status na sam vrh svoje liste prioriteta jer to može blokirati zaista važne stvari kao što je, npr. karakter osobe.

- Kada osoba juri za statusom i bogatstvom, to može da ima posledice, posebno ako ta ista osoba ne poseduje kvalitete odanosti i lojalnosti - ističe psiholog Nejtan Dalival.

2. Ljubav je investicija

Studija objavljena u "The British Journal of Social Psychology" pokazala je da kada smo fokusirani na to kako bi nečiji novac ili moć mogli da nam pomognu u postizanju određenih ciljeva - mi im na taj način oduzimamo ličnost.

Istraživači ovaj pogubni obrazac nazivaju "instrumentalnom perspektivom" - teorija koja predstavlja objektivizaciju partnera i pretvaranje istog u sredstvo za postizanje željenih ciljeva.

To ne znači da partner koji vam udovoljava i ostvaruje snove čini vezu nečistom.

Zapravo, finansijsko udruživanje sa partnerom može biti pametna i na kraju isplativa odluka.

Međutim, morate da sprečite da vaša veza postane u potpunosti zasnovana na koristi. Drugim rečima, ako osnova vaše veze počiva na društvenom ili ekonomskom usponu, malo je nade da se ona pretvori u ljubav.

Odnosi zasnovani na koristi uglavnom su kratkotrajni jer jedna osoba može drugoj biti korisna samo neko vreme, pošto se uvek pojavi neko "korisniji" - prenosi "Forbes".

3. Sreća je isplativa

Da li biste radije živeli bogat život sa nekim prema kome gajite mlaka osećanja ili težak život sa onim ko izvlači ono najbolje u vama?

Studija objavljena u "Personality and Individual Differences" sugeriše da je ovo pitanje pogrešno postavljeno jer funkcioniše na implicitnoj (i popularnoj) pretpostavci da novac ne vodi do sreće. Ono što je studija otkrila je jaka korelacija između pozitivnih emocija i stvaranja bogatstva.

Naime, odabir bogatog partnera sa kojim možda niste kompatibilni može dovesti do nižeg zadovoljstva vezom, lošijeg kvaliteta života i čestih negativnih emocija, dok odabir partnera sa kojim uživate da provodite vreme i kome se čak divite može ispuniti vaš život radošću i osećajem svrhe.

Možda bi onda bilo mudro biti u vezi u kojoj su oba partnera, pre svega, zadovoljna jedno sa drugim. Neka vas ove pozitivne emocije podstaknu na stvaranje zajedničkog bogatstva.