TRI ključna saveta kako da sprečite da vam anksioznost narušava ljubavni život

Mnogi ljudi dolaze na terapiju kada osećaju da su njihove osnovne potrebe u vezi zanemarene ili da su im napori koje čine neprimećeni od strane partnera.

Tada govore stvari kao što su: "Partner me naziva "lepkom" a sve što pokušavam da uradim je da budem sigurna da me neće napustiti"; "Imam utisak da naporno radim da bih održala svoju vezu. Bojim se da će moja veza propasti ako smanjim svoj trud."; "Moj partner misli da ga gušim ljubavlju. Ne znam zašto bi to rekao, jer u mojoj glavi, tako izgleda veza iz snova".

Ako saosećate sa ovim primerima vrlo je verovatno da vas kroz vezu vodi osećaj anksioznosti.

Pojedinci sa visokim nivoom anksioznosti ili "anksioznih stilova vezanosti" mogu postati fiksirani na svoj romantični život do te mere da on postane samosabotirajući. Često imaju jak strah od napuštanja, posebno kada su u partnerstvu sa nekim ko je emotivno nezavisniji ili je sklon davanju mešovitih signala.

Kako prenosi Forbes, nedosledno ponašanje partnera kao što je ponekad reagovanje ljubavlju i podrškom, a drugi put reagovanje ljutnjom ili odbijanjem - može da pojača strah kod anksioznih pojedinaca i stvori snažnu čežnju za ljubavlju i prihvatanjem.

Ova kombinacija straha od odbacivanja i snažne gladi za ljubavlju dovodi ljude u veliku anksioznost, tako da oni stalno traže uveravanje i reaguju intenzivno kada stvari pođu naopako u odnosima.

Veoma anksiozne osobe često se još više trude da privuku partnera kada primete da se povlači, što otežava doživljavanje srećnih, ispunjenih odnosa.

1. Ne ubrzavajte tok svoje veze

Početak veze može biti težak u smislu odlučivanja šta trebamo da otkrijemo, a šta da sakrijemo. Većina pojedinaca pokušava da pokaže svoje najjače kvalitete, tako da ni oni koji su anksiozni nisu anomalija u ovoj situaciji. Oni pokušavaju da stvore sliku da žele nešto dugoročno pokazujući univerzalno poželjne partnerske kvalitete kao što su komunikativnost i razumevanje problema partnera.

Međutim, ključno je razumeti da se snažna veza ne može postići činovima preterivanja, prelaženjem granica, provođenjem svakog trenutka zajedno ili stavljanjem svog života "na čekanje". Ovo stvara standard koji je nemoguće održati na duge staze i dovodi do razočarenja kada "maske padnu".

Za dugoročnu perspektivnu zajednicu "krećite se polako", dajte vremena osobi da vas upozna onakve kakvi jeste.

2. Ne zanemarujte svoje potrebe

Ako izlazite sa nekim ko deluje neposvećeno, nedosledno ili u čijem društvu se osećate nemirno, napravite pauzu da razmislite o tome šta se dešava. Obrasci emotivno zanemarivog ponašanja često postaju sve izraženiji kako vreme odmiče u vezi.

Stoga, ako smatrate da ponašanje vašeg partnera nije u skladu sa vašim, skupite hrabrost da razgovarate s njim o tome. Definitivno nije lako, ali mera predostrožnosti je uvek bolja od slomljenog srca.

Smireno izrazite kako i zašto njihovo ponašanje izaziva napetost u vašoj vezi i zatražite ono što vam je potrebno. Način na koji vaš partner odgovara na ove osnovne zahteve će vam dati jasnoću o tome gde se nalazite u vezi.

Ukoliko se partnerovo ponašanje nastavi - najbolje bi bilo da okončate vezu.

3. Ne zavisite od njihove validacije

Strah od napuštanja će vas verovatno naterati da se ponašate na kontraproduktivan način. Mišljenje da će veza ispasti savršena ukoliko date svoj maksimum partneru, u potpunosti je pogrešno.

Od samog početka, anksiozni pojedinci se bore sa tendencijom "preterivanja" – prekomernog deljenja, preteranog prilagođavanja i preteranog rada kako bi pridobili odobrenje svog partnera. Ovo ne donosi ništa više od iscrpljenosti i osećaja ljutnje ako vam partner ne uzvraća recipročno.

Zapamtite, ako je partner sa vama uprkos vašem "preteranom davanju" a ne uzvraća istom ili sličnom merom, postoji verovatnoća da ostaje u vezi zbog koristi ili komfora.