Saveti za uređivanje poslovnog prostora

Tri glavna zahteva svakog poslovnog prostora, bar onog koji teži da bude savremen, jesu: profesionalnost, praktičnost i udobnost. Prvo je potrebno zarad utiska koji se stiče od strane saradnika, klijenata, novih lica s kojima će možda postojati saradnja. Drugi je važno zbog produktivnosti. Sve šta se radi, bilo organizacijski u okviru tima, raspodele rada ili organizovanja prostora u kojem se radi, mora da bude praktično, a samim tim okrenuto i produktivnosti. I treći, takođe vrlo važan zahtev, upućen je na sve one koji tim čine. Ukoliko se ne oseća prijatnost i udobnost gube se produktivnost, zainteresovanost i borba za uspehom.

Delimo sa vama nekoliko saveta koji će vam sigurno pomoći prilikom adaptacije poslovnog prostora, bilo da govorimo o praktičnim savetima ili savetima koji utiču na kvalitet poslovanja.

Sigurnosna vrata – jer je bezbednost uvek na prvom mestu

Bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavite i koju obavljate, bezbednost je najvažnija. Zato se i kreće od samog početka. U tom segmentu sigurnosna vrata su najvažniji korak. Određeni sigurnosni sistemi zaključavanja i otključavanja, video nadzor i alarmni sistem, uvek su potrebni jednom poslovnom prostoru. Sigurnosna vrata potrebna su i tokom rada, a još potrebnija kada je rad završen ili su dani odmora. Iz ovog razloga, prva na listi za promenu, tokom adaptacije, neka budu baš sigurnosna vrata, a onda se prebacujemo na prostor odmah iza njih.

Prijemnica – mesto prvog utiska

Kada smo pomenuli savet za profesionalnost prvo je na umu bila prijemnica, pult za prijem, osoba koja dočeka saradnike, klijente, buduće partnere... Vrlo je važno da ovaj prostor bude čist, vizuelno rasterećujući, opuštajući, a ujedno da odiše profesionalnošću. Kako eksterijernom, tako i onih koji tu rade. Upravo taj kontakt stvara prvi utisak, a za prvi utisak popravke nema nikada. Događa se jednom, zato je prvi, mislite o tome.

Tapete ili farbani zidovi – šta je bolje za poslovni prostor?

Ovo je već pitanje o kojem se može dugo diskutovati. Tapete su u određenim situacijama odličan izbor, a nekada su potrebni samo beli zidovi. Zato se najpre kreće od toga šta radite i čime se bavite, pa ako ima prostora za dekorativnim detaljima koji mogu da se postignu uz tapete, onda je to to!

Moguće je napraviti i kombinaciju, ali su tapete odličan izbor iz dva razloga. Za tapete cena je odlična ako uzmete u obzir da postoje one koje se čiste, pa traju mnogo duže, ne moraju da se menjaju, kao što je to slučaj sa krečenjem. A drugi razlog je to što doprinose prostoru bolju energiju, prijatnije je u njemu boraviti, a to je taj deo kada govorimo o stvaranju udobnog enterijera. Zato, bez obzira na to kakva je za tapete cena, važnija je činjenica da su one često bolji izbor, posebno za prijemnice, kancelarije, salone i tako dalje.

Gde postaviti zastave Srbije?

Kada renovirate ili planirate novi prostor, ono šta se bez izuzetka radi jeste da se planira i mesto gde zastava Srbije stoji. Za određene profesije postoje stroga pravila, dok je za druge to manje-više proizvoljno. Svakako, ako se radi o ozbiljnijem biznisu, većoj korporaciji, zastava Srbije će se uvek naći na određenim mestima, kao što su: prostor iznad ulaza, prostor ispred zgrade, ali i kancelarije, u vidu manjih zastava na stolu ili na baneru.

Kada je u pitanju zastava Srbije cena će se uvek razlikovati u odnosu na to koje su dimenzije, koji materijal, pa troškove za taj deo opremanja tokom adaptacije ne možete bez takvih informacija izračunati, ali je svakako dobro unapred osmisliti šta vam treba.

I za kraj, u okviru adaptacija, promena, osmislite i jedan kutak za sebe i zaposlene. Mesto odmora, opuštanja, uživanja, mesto gde će se pričati o svemu osim o poslu. To je savet da podignete produktivnost i volju za radom!

Autor: