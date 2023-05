Jedna navika na društvenim mrežama pokazuje da je žena nesrećna u braku

Malo ko danas nije na društvenim mrežama, ali pojedine navike u vezi s tim otkrivaju i više nego što mislimo. Podaci pokazuju da mnogi polako, ali sigurno preko telefona tonu u svet fantazije, a to bekstvo od realnosti pokazuje dosta u kakvim odnosima živimo.

Stoga stručnjaci za YourTango govore šta pojedine navike na društvenim mrežama govore o tome kako se žena zaista oseća u vezi, odnosno šta pokazuje da nije zadovoljna i srećna u braku, a prenosi Zadovoljna.rs.

Ćaska sa bivšim

Da li na društvenim mrežama sve više razgovarate sa muškim prijateljima iz srednje škole, sa bivšima ili flertujete sa poslovnim poznanicima? Da li više nego obično lajkujete ili komentarišete sadržaj koji ti ljudi objavljuju? Da li opsesivno proveravate da li ste dobili komentar ili lajk na svoju najnoviju objavu? Da li se sve to proteže do kasno u noć ili rano ujutro? Da li na mrežama delite stvari koje niste podelili sa svojim supružnikom? Da li to krijete od svog supružnika i pretvarate se da komunicirate sa nekim drugim? Potvrdan odgovor na bilo koje od ovih pitanja je znak da tražite nešto na pogrešnom mestu. Ako sumnjate, proverite na telefonu koliko vremena provodite na društvenim mrežama, koje platforme češće koristite i zapitajte se šta vam zapravo privlači pažnju. Ako prilično vremena i energije posvećujete određenim muškarcima preko mreža, to je jasan znak da nešto verovatno nedostaje u braku.

Odsutna je mentalno zbog vremena na mrežama

Destruktivne navike na društvenim mrežama su one koje vas mentalno i emocionalno udaljuju od partnera. To može da bude sledeće:

– Provodite previše vremena proveravajući društvene mreže kada je vaš muž u blizini.

– Diskutujete na forumima i grupama onda kad biste vreme mogli da iskoristite sa partnerom.

– Flertujete sa onima koje upoznajete onlajn.

Ponešto od toga može biti bezopasno i kratkotrajno, ali lako može i da odvede u kraj veze ili braka. Desi se lako da brak propadne ako u slobodno vreme ne uživate s partnerom nego kuckate telefon. Desi se lako i da uzrok bude to što muž dođe umoran s posla, jede i ode da legne, pa žena tada na drugoj strani traži ono što joj treba. U svakom slučaju, tada sati i sati na društvenim mrežama neće pomoći da se i kod muža i kod žene nešto promeni nabolje.

Zabavnije je na mrežama nego s partnerom

Ako zabavu i uzbuđenje tražite gledajući Facebook, TikTok, Instagram umesto da provodite kvalitetno vreme sa vašim partnerom, onda očigledno nešto nedostaje u vezi. Audio knjige, kursevi za jezike i istraživanja su nešto drugo – čista zabava za kojom tragate negde drugde je jak pokazatelj da u vezi ne dobijate ono što vas interesuje i u čemu uživate. A da bi se jedan odnos razvijao, on mora da bude fokus oboma, a ne da društvene mreže budu preče i zanimljivije od partnera. Ako je tako, onda je vreme za ozbiljan razgovor.