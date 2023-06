Ove namirnice je dobro imati pri ruci ako se razbolite

Ako želite jak imunitet nabavite namirnice koje mu dobro služe.

Sezona gripa i prehlada je pred vratima i iako ih ne možemo u potpunosti izbeći, postoje načini kako se pripremiti za potencijalnu infekciju ove zime, a primarno je brinuti o imunološkom sistemu. Kako biste to učinili potrebno je paziti na ishranu, vežbanje, unos vitamina ali i kvalitetan san. Nutricionista otkriva koje namirnice najbolje pomažu da izbegnete ili se lakše izborite sa ovim pretnjama zdravlju.

1. Šareno voće i povrće

Uvek je dobro imati šarene namirnice pri ruci kada se razbolite kako bi se što brže oporavili.

“Antioksidansi poput flavonoida pomažu da se borite protiv slobodnih radikala koji mogu napraviti štetu ćelijama i tako ugroziti imunološki sistem, a na sreću svi ti nutrijenti se mogu pronaći u namirnicama u boji”, navodi Amy Goodson, nutricionistica. Šta jesti ako vas napadne grip ili neki drugi virus? Flavonoide možete pronaći u bobičastom voću, ali i kelju, tamnoj čokoladi, grožđu, urmama, narandžama…

2. Vitamin C

“Vitamin C je važan i jak antioksidans koji može pomoći vašem imunološkom sistemu da se bori protiv bolesti”, navodi Goodson.

Budući da je nemoguće stvoriti veću zalihu ovog važnog nutrijenta, vrlo je važno svakodnevno ga uzimati u dovoljnoj količini. Birajte paprike, narandže, ananas, limun i grejp, jagode, brokoli, prokulice, zelje, kelj, karfiol, kivi i peršun. Treba imati na umu da termička obrada namirnica uništava sav vitamin C, zato pripazite na način pripreme.

Preporučena dnevna doza iznosi 90 mg za muškarce, 75 mg za žene, a pušači i osobe koje boluju od artritisa treba da uzimaju dodatnih 35 mg svakodnevno. Vitamin C pomaže u prevenciji oštećenja tkiva, štiti telesne tečnosti (npr. krv) od slobodnih radikala, i to vrlo uspešno od onih iz zagađenog vazduha i duvanskog dima i te vraća vitamin E u aktivni oblik. Osim sinteze kolagena, vitamin C jača zdravu funkciju imuniteta, što igra važnu ulogu u sprečavanju prehlada i skraćivanju njihovog trajanja.

3. Govedina bez masnoća

Ako volite meso u mogućnosti ste da iskoristite dobrobiti čistog komada mesa ako ste bolesni i želite da olakšate simptome.

“Cink je mineral koji poboljšava snagu imunološkog sistema, a govedina se smatra odličnim izvorom cinka i samo jedna porcija pruža organizmu skoro 50 posto preporučene dnevne doze”, navodi Goodson. Ako ste vegetarijanac, cink možete pronaći u orašastim plodovima, mlečnim proizvodima pa i tamnoj čokoladi.

4. Jogurt

Nutricionistica kaže da ga uvek ima pri ruci jer je odličan izvor proteina, vitamina B12, selena i cinka, a sadrži i dobre bakterije koje će štititi sistem za varenje.

Kako biste poboljšali svoj imunološki sistem, uključite jogurt s aktivnim kulturama u svoju ishranu. Sojevi “dobrih” bakterija kao što je Bifidobacterium lactis u jogurtu povećavaju aktivnost ćelija imunološkog sistema kako bi uništili viruse i “loše” bakterije.

5. Zeleni čaj

Flavonoidi iz zelenog čaja pomažu u borbi protiv bakterija i sprečavaju razmnožavanje virusa. Takođe, zeleni čaj ima mnogo moćnih antioksidanata koji pomažu u zaštiti od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama koji mogu izazvati zdravstvene probleme. Redovna konzumacija zelenog čaja takođe će pomoći u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, parodontne bolesti i osteoporoze. Uživajte u umirujućoj šoljici zelenog čaja nekoliko puta dnevno. Nemojte dodavati mleko jer će čaj učiniti manje delotvornim, piše Ordinacija.

