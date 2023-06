Znate li čemu služe dve donje rupice na patikama? Nije za provetravanje stopala

Nekada su Converse All Star patika prvenstveno služile za igranje košarke. Tako su dve donje rupice dodate kako bi patika jače mogla da se stegne oko noge – tako bi noge u njima bile stabilnije, a šansa za povredom manja.

Želite li to da pokušate, izvucite pertlu iz prve dve rupe, provucite jedan deo kroz ta dva otvora sa strane pa vratite. Stegnite i primetićete da su vam se patike sa strane priljubile uz nogu.

Pogledajte u videu kako to uraditi:

Converse All Star patike su javnosti predstavljene 1917. Od tada do danas, njihov dizajn se nije mnogo menjao. Možda je upravo to jedna od tajni zašto ih ljudi jednostavno obožavaju.

Postoji još jedan zanimljiv detalj iz istorije. Košarkaška ekipa SAD-a nosila je ovaj model patika na svojim prvim Olimpijskim igrama davne 1936. godine u Berlinu. Naime, pre te godine košarka nije bila olimpijski sport, prenosi 24sata.hr.

Za tu priliku dizajnirao ih je u to doba popularni košarkaš Čak Tejlor, ukrasio ih je američkom zastavom. Na olimpijskim igrama su osvojili zlato, a popularnost Converse All Star patika krenula je put visina.

