Evo kako da odmrznete meso za bukvalno 5 minuta, ni najbolji kuvari ne znaju za ovu caku

Da bi se odmrznuo čak i mali komad mesa, potrebno je da prođe najmanje dva, tri sata. Postupak možete ubrazati upotrebom mikrotalasne, ali postoji i negativna strana. Neretko se dešava da se meso po površini već malo skuva, a da iznutra ostane zaleđeno.

Međutim, postoji jedan praktično zaboravljen trik koji su koristile naše bake, a koji znatno ubrzava odmrzavanje mesa.

Za najviše 10 minuta, namirnica će već biti spremna za pripremu.

Naime, uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to.

Znate li u čemu je trik?

Trik je u tome da je metal, naročito aluminijum, odličan provodnik toplote. Voda u loncu koji je na mesu rasporediće toplinu po celoj površini mesa i zato će se brže odmrznuti.

Isprobajte ovaj trik što pre.

