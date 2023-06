ŽENE, NEMOJTE GLUMITI ORGAZAM! Učinite ovo imaćete vrhunsko zadovoljstvo u se*su, apeluje doktorka

Stručnjakinja za seks govorila je o glumljenju orgazma i apelovala na sve žene da prestanu to da čine, jer će to gotovo sigurno imati negativan uticaj na njih, vezu i partnera.

Dr. Kanwal Bawa, za koju kažu da je omiljena američka doktorka za seks, kaže kako mnoge žene osećaju pritisak da glume orgazme jer na taj način žele a udovolje partneru.

Ali lekarka tvrdi da, iako mnoge studije govore kako žene često imaju problema s postizanjem orgazma ili ga uopšte ne mogu postići, glumljenjem čine više štete nego koristi.

– To negativno utiče na oba partnera. Muškarac misli da čini sve kako treba, a ona je nezadovoljna jer ne dobija zadovoljstvo koje zaslužuje. To dovodi do odvajanja partnera i potkopava poverenje i intimu u vezi. Usuđujem se da kažem da bi muškarac radije znao što pogrešno radi, nego da mu glumite – rekla je.

Navela je i da je nedavna studija na preko 2000 žena otkrila kako je tek 52% reklo da redovno doživljavaju vrhunac tokom seksa, a druga studija otkrila je veliku razliku između muškaraca i žena jer je u njoj tek 64% žena reklo da su doživele orgazam tokom poslednjeg seksa, u odnosu na čak 91% muškaraca, piše Daily Star.

Dodala je kako je to jasan pokazatelj o nesrazmeri doživljavanja orgazma među polovima

– Bitno da žene budu iskrene u vezi svojih želja i potreba u seksu. Moraju raditi s partnerom kako bi otkrili što funkcioniše za njih oboje. Znači, umesto da glumite orgazme, otvoreno razgovarajte o svojim potrebama i imat ćete ispunjenije seksualno iskustvo – zaključila je dr. Bawa.

