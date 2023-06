Planirate zajednički život? Siđite sa ružičastog oblaka i pre velikog koraka odgovorite na OVA TRI PITANJA

Zaljubljeni ste, partner vam je divan i ceo svet gledate kroz ružičaste naočare. I tako srećni i opčinjeni razmišljate o zajedničkom životu. I da, to je logičan sled događaja.

Ipak, prvo siđite sa ružičastog oblaka, da ne biste doživeli razočaranje. Parovi se na to često odlučuju bez da se zaista i poznaju.

Razmotrite nekoliko stvari pre nego što donesete konačnu odluku. Dobro razmislite o svemu i svojim planovima sa tom osobom.

I pre nego što ste počeli da se pakujete, uzmite u obzir sledeće stvari:

Da li je vaša veza ozbiljna?

I to je prvo o čemu treba da razmislite. Koliko je vaša veza ozbiljna i duboka? Da li ste dovoljno zaljubljeni jedno u drugo, ili želite da smanjite troškove iznajmljivanja stana useljavajući se u njegov stan? Ili je možda obrnuto. Ako ste spremi da se obavežete i da prestanete sa potencijalnim viđanjem drugih muških osoba, onda je useljenje pravi potez za vas.

Verujete li jedno drugom?

Zajednički život znači deljenje stvari, pod čime se podrazumeva sve od novca do kućnih obaveza. Takođe morate da odgovorite na pitanje da li ćete smatrati da je u redu ako on bez vas izlazi iz kuće i bavi se aktivnostima van vaše veze. Poverenje je važno jer ne želite da budete neko ko proverava svaki njegov korak. Niti treba da dozvolite da on čini vama.

Da li ste spremni na kompromis?

Kada život delite sa nekim kompromisi su prosto neminovni. To naravno ne znači da treba da popuštate pred svakim njegovim hirom, već da vam oboma bude omogućeno da živite onako kako volite, uz uzajamno poštovanje i toleranciju.