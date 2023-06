Mora da radi od kuće kako bi pauzu koristila za MASTURBACIJU: Zavisna je od se*sa i, mada se mnogim čini - NIJE JOJ NI MALO LAKO

Lični trener Trejsi iz Velike Britanije ima 30 godina i zavisnik je od seksa. Brine se da će zbog toga izgubiti dečka. U emisiji "Seks klinika" otkrila je da voli da radi od kuće jer može da masturbira tokom pauze za ručak. Zbog takvih stvari imala je problema sa dečkom, sa kojim je u vezi već nekoliko godina.



- Kada je u pitanju masturbacija, radim to najmanje dva puta dnevno, a ponekad i tri - kaže Trejsi. Dodaje da misli da je zavisna od seksa.

- Zato me je više puta ostavljao. Valjda to utiče na našu vezu, a ja to ne želim - kaže Trejsi. Objašnjava kako se njen dečko oseća loše kada pomene masturbaciju.

- Kad mu to kažem, malo se zateče i ohladi. Oseća se kao da sam ga zamenila. Oseti se da se atmosfera među nama menja - otkrila je.

Dodaje da se ponekad oseća loše i neprivlačno, pa taj 'posao' radije radi sama. Objašnjava kako su na početku veze imali seks nekoliko puta dnevno, što je, kako tvrdi, 'norma'.

- On je tri godine mlađi od mene, pa sam se malo zabrinuo da li ću biti stara usidela. Ali vrlo brzo je otkrio da imam visok seksualni nagon, malo previsok za njega. Bukvalno ga uništavam u krevetu - objašnjava.

Lični trener kaže da ako nemaju seks ili jednostavno nije doživela orgazam, ne može da spava noću.

- Bez toga sam tako neraspoložena, jadna i napeta - ističe Trejsi.

Ovo ponekad boli njenog dečka.

- Tužan je što me nije zadovoljio. Ali on to radi zaista dobro. Kada imamo seks, toliko volim i želim još - rekla je ona i dodala da je to bio i razlog njihovog raskida.

Nikada nije i nikada ne bi prevarila dečka. Kaže da može da se kontroliše po ovom pitanju. Seksualni terapeut objašnjava da je definicija zavisnosti kada neko nema kontrolu nad onim što radi, sve do trenutka kada to počne da šteti njegovom životu.

- Mislim da mi to ne šteti, ali ne mogu da živim bez toga - priznaje Trejsi, a seksoterapeut dodaje:

- U redu je. Ne možete bez disanja i vode. Mislim da nemate nikakvu zavisnost ili bilo šta da brinete.

- Sve se svodi na komunikaciju između vas i vašeg partnera. Niste u obavezi da delite svaki element svog seksualnog života sa svojim partnerom. Nemojte mu uvek sve reći - dodala je seksoterapeutkinja.

- Zato me je više puta ostavljao. Valjda to utiče na našu vezu, a ja to ne želim - kaže Trejsi. Objašnjava kako se njen dečko oseća loše kada pomene masturbaciju.

- Kad mu to kažem, malo se zateče i ohladi. Oseća se kao da sam ga zamenila. Oseti se da se atmosfera među nama menja - otkrila je.

Dodaje da se ponekad oseća loše i neprivlačno, pa taj 'posao' radije radi sama. Objašnjava kako su na početku veze imali seks nekoliko puta dnevno, što je, kako tvrdi, 'norma'.

- On je tri godine mlađi od mene, pa sam se malo zabrinuo da li ću biti stara usidela. Ali vrlo brzo je otkrio da imam visok seksualni nagon, malo previsok za njega. Bukvalno ga uništavam u krevetu - objašnjava.

Lični trener kaže da ako nemaju seks ili jednostavno nije doživela orgazam, ne može da spava noću.

- Bez toga sam tako neraspoložena, jadna i napeta - ističe Trejsi.

Ovo ponekad boli njenog dečka.

- Tužan je što me nije zadovoljio. Ali on to radi zaista dobro. Kada imamo seks, toliko volim i želim još - rekla je ona i dodala da je to bio i razlog njihovog raskida.

Nikada nije i nikada ne bi prevarila dečka. Kaže da može da se kontroliše po ovom pitanju. Seksualni terapeut objašnjava da je definicija zavisnosti kada neko nema kontrolu nad onim što radi, sve do trenutka kada to počne da šteti njegovom životu.

- Mislim da mi to ne šteti, ali ne mogu da živim bez toga - priznaje Trejsi, a seksoterapeut dodaje:

- U redu je. Ne možete bez disanja i vode. Mislim da nemate nikakvu zavisnost ili bilo šta da brinete.

- Sve se svodi na komunikaciju između vas i vašeg partnera. Niste u obavezi da delite svaki element svog seksualnog života sa svojim partnerom. Nemojte mu uvek sve reći - dodala je seksoterapeutkinja.

Autor: