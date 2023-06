ZATEKLA JE MUŽA U KREVETU S DRUGOM - Umesto da se izvini, počeo je da krivi NJU!

Neverni muškarac odlučio je da bude "iskren" sa svojom suprugom. Nakon što je zatečen usred akcije sa drugom, rekao je svojoj supruzi da je "sama kriva". Prema njenim rečima iz ispovesti sa Redita, rekao joj je da nije veran samo zato što ona nikada nije želela da nosi se*si donji veš.

Prevarena supruga je ispričala da su bili zajedno šest godina, od toga četiri godine u braku, kao i da su intimne odnose imali četiri puta nedeljno!

- Prvo je počeo sa pravdanjem, a kasnije je objasnio zašto me vara. Navodno se nikada nisam trudila da izgledam dobro za njega i uvek nosim udoban donji veš, a nikada nešto što je se*si, a to njega jako odbija. Osećao se kao da me nije briga za njega. Bila sam zapanjena i nisam razumela šta misli - napisala je žena i dodala:

- Pitala sam ga zašto mi nikada nije kupio takav veš kad je već toliko hteo da ga nosim, na šta je on odgovorio da nije hteo da me uvredi.

Upitala ga je da li zaista smatra da je ona kriva što ju je varao, a on nije odgovorio. Uprkos tome što je suprug pokušavao da ispravi stvar, ubeđivajući je da žena sa kojom ju je varao nije značila ništa, žena je insistirala da ode.

- Ja se i dalje osećam se*si u svom udobnom donjem vešu. Volim svoje telo i vežbam sat i po do dva sata dnevno. Uvek mi je govorio da sam mu zgodna i jako privlačna, a i često smo vodili ljubav. Da li me je celo vreme lagao? Nije mi jasno - nastavila je.

Korisnici su stali na njenu stranu, ističući da ne bi trebalo da se oseća krivo zbog donjeg veša koji kupuje. "Čini mi se kao da mu je to samo bio izgovor za jadno ponašanje. Bolje da ste ga se rešili", "Ne mogu da verujem da je okrivio vas! Kakva grozna osoba!", pisale su žene.