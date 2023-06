Detoksikacija kao odgovor na stres i spoljašnje uticaje!

Na sve strane slušamo o tome kako je detoksikacija organizma neophodna i više nego preporučljiva. Čujemo koliko je ona važna i dobra ali, da li tačno znamo šta ona podrazumeva i kada je potrebna?

Šta je detoksikacija i koja joj je svrha?

U pitanju je proces koji je esencijalan za opšte zdravlje i stanje tela. Detoksikacija omogućava organizmu da se očisti, odmori i regeneriše. Danas se ona najčešće povezuje sa restriktivnom ishranom i detoksikacijom nakon burnog vikenda ali, ona je mnogo više od toga.

Kako se sa godinama metabolizam menja, odnosno usporava, važno je da na vreme počnemo da pazimo šta, kada i koliko jedemo. Naše telo ima sjajne mehanizme da komunicira sa nama i, ukoliko ga slušamo, znaćemo kako da ga podržimo i pomognemo mu da lakše obavlja sve funkcije koje su bitne za naše blagostanje. Baš kao što se trudimo da negujemo i čuvamo svoje telo spolja, tako je neophodno da se koncentrišemo i na to da ono bude podjednako čisto i zaštićeno iznutra.

Šta to znači?

Pre svega, da prečišćavanjem organizma održavamo njegovu sposobnost da odgovara na sve zahteve koje pred nas stavlja svakodnevica. Svi otrovi koji se nakupljaju u našem telu kao posledica nezdravog načina života, otežavaju taj zadatak. Tu mislimo na prejedanje ili redovno konzumiranje brze hrane, zagađeni vazduh koji udišemo, nedovoljni boravak u prirodi, konstantni stres, manjak fizičke aktivnosti, konzumacija alkohola, cigareta ili narkotika...

Ipak, naučnici i dalje ostaju zadivljeni kapacitetom našeg tela da se samo pročistiti. Zahvaljujući disanju ili sistemu za izlučivanje, naš organizam stalno izbacuje štetne materije, odnosno toksine - otrovne supstance koje se proizvode unutar tela.

Oni direktno štete pravilnom funkcionisanju tela – od njegovih prirodnih unutarćelijskih procesa do suočavanja sa spoljašnjim faktorima okoline. Ti prirodni procesi detoksikacije rade bez prestanka i ne možemo ih uključiti ili isključiti po želji. Ali, važno je imati na umu da taj ugrađeni sistem detoksikacije ne znači da on uvek funkcioniše optimalno. Zato mu je potrebna vaša podrška kako se ne bi remetili normalni životni procesi i funkcije.

Najvažniju ulogu u našem prirodnom sistemu detoksikacije igraju bubrezi, jetra, pluća, koža i probavni sistem. Jetra filtrira i transformiše toksične supstance u krvi u bezopasne supstance koje se mogu izlučiti urinom ili stolicom. Bubrezi obezbeđuju put za izlučivanje toksičnih materija putem urina.Kada bolje upoznate način na koje vaše telo funkcioniše, lakše ćete znati šta mu je potrebno kako bi se izborilo sa štetnim materijama.

Kako do zdrave detoksikacije?

Tokom evolucije, čovek se prilagođavao različitim nivoima toksina sa kojima je telo moralo da se izbori. Međutim, danas više nego ikada, količina toksina koji dolaze iz spoljašnje sredine predstavlja veliki izazov za naš organizam. Iako zvuči obeshrabrujuće, naša realnost je ta da je, u većoj ili manjoj meri, zagađena hrana koju jedemo, voda koju pijemo i vazduh koji dišemo.

To je razlog zbog kog dolazi do preopterećenosti organizma toksinima. Balans koji bi morao da postoji između količine toksina i kapaciteta našeg prirodnog mehanizma detoksikacije - zabrinjavajuće je narušen.

Dakle, šta je to što možete sami da uradite da biste pomogli svom organizmu da se oslobodi štetnih materija?

Prvo što morate da znate da je potrebno strpljenje. Detoksikacija je proces, a ne instant akcija. Potrebno je oko godinu dana da se stare i oštećene ćelije regenerišu novim i da se, pravilnim pristupom, otrovi sadržani u tkivima eliminišu.

Prva i najvažnija stvar je da se odmah na početku odreknete brze i nezdrave hrane i neredovnih obroka. Ukoliko želite snažan i zdrav organizam, pozdravite se sa prerađenom hranom, ishranom koja se zasniva na ugljenim hidratima, gaziranim pićima, belim brašnom, slatkišima kao i sa svom onom hranom koja sadrži veštačke dodatke. Naravno, ovaj proces ne zahteva od vas kompletno asketsku ishranu, idealno je da svu ovu hranu svedete na minimum i da njeno konzumiranje nadoknadite zdravim i probranim namirnicama.

Namirnice koje se preporučuju u detoks procesu su uglavnom prirodni antioksidansi - kisele i slatke jabuke, južno voće poput pomorandži, nara i limuna koji, zahvaljujući vitaminu C čiste jetru, zatim spanać, kelj, brokoli i blitva. U stvari, svo sirovo povrće čisti telo od unetih štetnih materija. Unesite u svoju ishranu šargarepu, luk, kupus, papriku ili cveklu. Za užinu odaberite orašaste plodove i semenke suncokreta, bundeve i lana. Takođe, ovas, ječam i integralni pirinač uvek su dobrodošli! Povećajte unos svežeg, ceđenog i organskog voća i povrća.Pored ishrane, okrenite se i fizičkoj aktivnosti. Trenirajte, šetajte, vozite bicikl, meditirajte kako biste redukovali stres i obezbedili mentalni balans. Odaberite aktivnost koja će vas vratiti prirodi i svežem vazduhu kako biste se očistili od onoga što udišete u zatvorenim prostorima. Ukoliko vam životni stil diktira dugotrajni boravak u zatvorenom, provetravate sve prostorije i, ukoliko ste u mogućnosti, obezbedite prečišćivač za vazduh.

Pijte dosta vode. Ukoliko pratite naše blogove, mogli ste da primetite da se dovoljan unos vode preporučuje iz teme u temu. To nije slučajno, voda je ono neophodno zdravo gorivo za vaše telo. Pored nje, odaberite i čajeve koji imaju i funkciju čišćenja. Tu se pre svega misli na zeleni čaj ali, i domaće mešavine poput rtanjskog ili planinskog čaja, ili od koprive, limuna i đumbira...Limun je vaš moćni saveznik u detoksikaciji. Voćka sa najvećom količinom minerala i vitamina, osvežiće vaš organizam i preporučuje se redovna jutarnja čaša sa vodom i limunom.Probajte i recept za jednodnevno čišćenje organizma limunom: u 1l vode iscedite 2 limuna, dodajte kašiku sveže ili sušene nane i malo đumbira. Ovaj napitak, koji možete čuvati u frižideru, odličan je lek protiv umora, za čišćenje toksina, kao i za gubljenje kilograma.

Detoksikacija i suplementi

