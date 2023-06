Ako se Ribe zaljube u vas, odmah ćete to znati! Bik će vas testirati, a Devica… Kako se horoskopski znakovi ponašaju na POČETKU VEZE?

Kada stupite sa nekim u vezu, očekujete da će biti oduševljen vama i da će vas u početku svakodnevno obasipati malim znacima pažnje, romantičnim gestovima i lepim rečima, ali to zapravo nije univerzalno pravilo. Pojedini pripadnici zodijaka u početku oprezno koračaju, dok ne procene ozbiljnost situacije. Pročitajte kako se svaki horoskopski znak ponaša kada tek započne vezu.

Ovan

Oni će želeti da znaju sve o vama. Postavljaće vam brojna pitanja i imaćete utisak da su veoma zainteresovani – što i jesu. Mada nećete mnogo saznati o njihovim namerama, dok ne reše da ih izraze, osećaćete se posebno, zbog svega što ih zanima o vama.

Bik

Kad je za vas zainteresovana osoba u znaku Bika, ona će vas testirati. Imaćete utisak da vam ne veruje – i to je tačno. Ne još. Bik će držati gard, dok mu ne date razlog da ga spusti, jer želi da se uveri da može da se opusti i uživa.

Blizanci

Oni ne umeju da sakriju svoje interesovanje i jasno vam je da su zaljubljeni. Uopšte, oni vrlo slabo “kuliraju” bilo šta što ih uzbuđuje, zanima i zanosi, a pogotovo ljubavna osećanja. Ako sumnjate da se za vas interesuje Blizanac, verovatno ste u pravu, što će se i potvrditi ako mu date i najmanji znak da ste raspoloženi da uzvratite.

Rak

Rakove karakteriše oprezna zaluđenost. Oni će vas zasmejavati i šarmirati, jer žele da uživate u njihovom društvu, ali ne žele da rizikuju da budu odbijeni, pa nećete biti sigurni da li samo žele da se druže, ili tu ima i romantičnih osećanja. Ako vam se sviđa Rak kome se vi sviđate, samo se prepustite, on će učiniti sve da se dobro osećate, da budete maženi i paženi. Njihova osećanja su duboka i trajna, ali treba im vremena da se uvere da neće biti povređeni.

Lav

Lavovi su zaštitnički nastrojeni i vole osećanje pripadnosti. On nema nikakav problem da pripada vama, ali trebalo bi da i vi pripadate njemu. Ukoliko niste spremni da se obavežete, nemojte ga ohrabrivati, jer ćete mu povrediti ego, a to Lav ne oprašta. Ali vrlo je verovatno da će vas zavesti svojom harizmom i svojim nedvosmislenim stavom.

Devica

Nećete pogoditi da ste centar interesovanja jedne Device, jer ona vrlo uspešno sve ignoriše. Dok ne proveri da li je na sigurnom terenu, Devica će se prema vama ponašati kao i prema svima ostalima. U međuvremenu, ona obavlja svoje analitičke proračune i ako dobije zadovoljavajuću jednačinu, izraziće svoja osećanja otvoreno – biće prestrašena, ali učiniće to.

Vaga

Osoba u znaku Vage će postati neodlučna. Vage jesu veliki ljubavnici zodijaka, ali su isto tako veliki zastupnici mira i stabilnosti. Osećanja u njihov život unose disbalans i nemir i one će se boriti same sa sobom i neće biti sigurne da li žele da se prepuste toj uzbudljivoj, ali haotičnoj vožnji. Vage znaju da osećanja nije lako kontrolisati i usmeravati i ne žele da im robuju, ali na kraju neće moći da odbiju izazov. Iskustva sa njima su veoma intenzivna.

Škorpija

Škorpija će vas uspešno ignorisati, ali ako primetite da obraća pažnju na vas, budite sigurni da vas posmatra i sprovodi opsežne detektivske aktivnosti. Odanost Škorpije se ne dovodi u pitanje, ali njoj je potrebno da bude uverena u vaše interesovanje i vernost, pa ako vam se sviđa neka Škorpija, uverite je da vam se sviđa samo ona, jedina na svetu.

Strelac

On će hteti sve da radi sa vama – animiraće vas maksimalno, želeće da izlazite, da obilazite kulturna događanja, da idete na izlete, da putujete zajedno negde gde nikada niste bili. Strelac želi da vidi da li možete da ga pratite i da mu budete „partner u zločinu“ jer njegova veza mora da bude dinamična, aktivna i zanimljiva kao i njegov život.

Jarac

Zanima ga stabilnost, organizacija, napredak i budućnost. Ako ne može da odredi kuda vodi eventualna veza sa vama, odustaće od vas. Ostaviće (sa žaljenjem) svoju zainteresovanost i zagrejanost i okrenuće se potrazi za nekim sa kim će znati na čemu je i kuda ide.

Vodolija

Vodolije su uvek obuzete svojim poslom – to je njihova najvažnija veza – i ako odvajaju vreme koje će provesti sa vama, to je siguran znak njihovog interesovanja. To vreme one žele da provedu osećajući se ispunjeno intelektualno i emotivno i biće pravi izazov i zadovoljstvo parirati njihovim širokim interesovanjima i otvorenosti.

Ribe

Ako je neka Riba zaljubljena u vas, odmah ćete to znati. Verovatno vam je već napisala pesmu i provela noći uzdišući i maštajući o vama. Kad se Ribe zaljube, to je odmah najjače i najdublje, njihova osećanja su preplavljujuća. Bićete počastvovani i ganuti time koliko ih inspirišete i šta su sve u stanju da urade zbog vas.

