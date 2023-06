Pratite OVIH PET KORAKA i ostaćete u srećom braku zauvek!

Brak će biti težak, ali vredan toga. Neki ne bi trebalo ni da budu u braku. Teško je ovo reći, osim ako se ne oženite i onda shvatite, u nekom trenutku, da to nije za vas – da je to bilo u jednom trenutku, a više nije. Možda ste bili mladi i vaš mozak nije bio potpuno formiran, kao što je ‘sada’.

Smešna stvar u vezi s tim je da je ‘zauvek’ vremenski osetljiv koncept za smrtnike koji obično umiru pre svoje 100-e. Ova ideja za parove treba biti ‘dok vas smrt ne rastavi’, ali čini se da je većini mladih, koji još ne znaju da nisu nepobedivi, smrt dalek pojam, a ne upravo onaj koji bi trebalo da razmatraju.

Dakle, smrt ili dok ne dođe nešto bolje, ili manje dosadno. Ili dok deca malo ne porastu. Ili do te finalne borbe za kraj svih svađa, i… vama treba neko novi.

Teško je ne biti ciničan prema braku u doba u kojem većina istih završava na isti način na koji završavaju veze ‘zauvek najboljih prijatelja’ – one su neko vreme bile relevantne, onda se nešto dogodilo i tada je par shvatio da je njihovo vreme isteklo, pre smrti ili zauvek.

Brak je trošna institucija, čak i nakon drugog i trećeg puta, i većina ljudi u braku, do 70% za oba pola u nekim studijama, vara svoje supružnike u nekom trenutku. Studije takođe pokazuju da će jedna trećina novih brakova među mlađima završiti razvodom u roku od 10 godina, a 43 posto u roku od 15 godina, prenosi 24sata.hr.

Evo vodiča od 5 koraka kako zauvek ostati u braku: 1. Nemojte se ženiti, osim ako…

Pre nego što shvatite, udaćete se i jesti picu na svom kauču sa svojim voljenim, buljeći u sledećih sedam do osam decenija svog života.

Čini se da većina gravitira braku ili barem porodičnom partnerstvu, tako da govorimo o dubokoj, ljudskoj tradiciji koja ne mora da zahteva dozvolu i prstenje. Ali većina se odluči za pravnu stranu toga, menja prezimena i priređuje veliku zabavu…

Ali više od 40% njih jednostavno nisu dobri u tome da ostanu u braku i verni, a to zvuči malo razočaravajuće ako ste osoba koja želi vernog supružnika. 2. Prvo vam se mora svideti osoba s kojom ulazite u brak

Uskoro ćete, kao bračni par, biti ‘stari, debeli, ćelavi i bez ikakvog šarma koji ste nekada imali’. Događa se. Živećete i patiti kroz život s jednom osobom koja bi trebalo da bude magično usklađena s vašim karakterom.

Dakle, ta osoba bi trebalo da vam se i te kako sviđa.

Da, ljubav je važna.

Neki bi rekli da je to sve što vam treba, ali nisu u pravu.

Morate voleti osobu s kojom ćete ‘patiti’ kroz život.

Reč ‘patiti’, ovde se koristi u svim njenim značenjima, od lakših stvari do teških – podrazumeva menjanje posla, rađanje dece, gubitak voljenih, bolesti i udaljenosti, i beskrajni novčani problemi…

Dakle, osoba mora da vam se sviđa i morate da želite da budete s njom sve vreme.

Upravo ovde se krije jedan od razloga zašto je razvod toliko popularan – postoje horde ljudi kojima jednostavno prestala da se sviđa osoba kojoj su zavetovali svoj život.

Pre braka ste sigurno imali neke veze, ali nekako su tu uvek bile naznake da morate izaći iz iste pre nego što ostanete predugo. Ova unutarnja navigacija ili ‘glas’ obično je u pravu.

Ali sa svojom voljenom nikad ne biste trebalo da imate takav ‘glas’, ni osjećaj. Treba da budete zaljubljeni u svoju ženu, zaista je volite, izgradite svet koji vam se stvarno sviđa i radovati se svakom danu zajedničkog života.

Ljubav je jednostavna.

Ali najteža stvar na svetu je navesti nekoga da mu se sviđa neko – ko mu se jednostavno ne sviđa. 3. Ne varajte – tačka

Tokom stotina godina ljudske kulture i tradicije, postojalo je više verzija braka. Od zakonski vezanih i ropskih žena, sestara i dece neveste do poligamije i istospolnih brakova, ‘institucija braka’ je neverovatno slojevito stvorenje.

Ali prihvatila se ‘monogamija do smrti’ kao većinska i zakonska norma, te su smišljene mnoge varijante varanja kako bi definisali stvari koje nas odvlače od te jedne pravno vezane osobe. Bilo da se radi o emocionalnoj aferi ili bezazlenom flertu, najbolje je – identifikovati privlačan element koji vas navodi na stranputicu, nazvati to što jeste i udaljiti se od toga. Ali većina ljudi to ne radi i nikada neće uraditi. Zapravo, većina traži tajnu slobodu unutar braka gde se nadaju da će moći da izdaju svog supružnika i imati najbolje od oba sveta.

Neki brakovi ili posvećene veze počinju neverom, a završavaju dugotrajnim odnosom. Ovde nema osude.

Postoje bolji načini za raskid partnerstva od ponižavanja ‘najboljeg prijatelja’ i bankrota da biste platili ljudima da vas zakonski razdvoje od istog starog najboljeg prijatelja. 4. Ako vam odgovara (i zdravo je), onda je u redu

Neki su tako ‘jadni’ u svojim brakovima i to nije krivica u braku ili supružniku, već samo u određenom vremenskom razdoblju u kojem su zapeli. Postoje oni koji se venčaju mladi ili se venčaju zbog deteta na putu, ili oni koji se venčaju jer religiozna doktrina to zahteva…

Ne postoji recept za to koliko dugo ili koliko bi brak trebao biti srećan, osim da treba biti zdrav i da funkcioniše. Neki brakovi funkcionišu samo nekoliko godina, a pojedinci koji su uključeni dovoljno su pametni da prekinu.

Neki brakovi uspeju tu i tamo. A neki jako dobro idu iz veze u vezu i nikada se ne venčaju. Sve više pojedinaca u 30-ima i 40-ima stupa u brak kasnije u životu jer su imali nekoliko veza koje nisu završile brakom, a to ih je naučilo što treba da traže u prvom braku.

Ne bi trebalo biti stida u razvodu niti u ne-venčavanju. Naći nekoga ko vam odgovara i ‘zdrav’ je za vas jedino je što je važno, naročito ako ćete imati decu.

Ali ne postoji savršena priča osim one na kojoj radite i koju gradite s osobom koja je prava – i zdrava – za vas. 5. Ne postoji kraj bajke – osim ako ga ima

Današnji način života, od multimedijskog pripovijedanja do tabloidne kulture i izveštavanja o vestima, prožet je tragedijom i komikom, detaljima i beskrajnim uvodom i raskidom. To je ono što nas pokreće. Deca će doći i rasti, karijere će nicati i pucati, a vi ćete i dalje u penziji očijukati u staračkim domovima… Supružnik koji izađe iz braka radi boljeg života, s drugim supružnikom ili bez njega, možda samo stvori taj bajkoviti kraj. Međutim…

Završetak je – kraj, sa snažnom akcijom u usponu, prekretnicom i godinama padova i otkrića koja su dovela do toga.

Problem je što većina misli da je život zacementiran svake decenije; ali sada kada je život duži, trebalo bi bolje i radovati se svakoj godini i o njoj razmišljati kao o pregrupisanju senzibiliteta o životu i izborima sa supružnikom, piše YourTango.

