KAKO SE REŠITI CELULITA? Koja hrana ga briše, kakav je trening i da li MASAŽE pomažu na tom putu?

Najčešći estetski problem za koji mnogi misle da je nerešiv - celulit. Čak 90 odsto žena se tokom svog života suoči sa čuvenom pomorandžinom korom, a obično ukazuje na nezdrav način života. Uglavnom se javlja na nogama, kukovima, zadnjici i stomaku, ali može da se pojavi i na rukama, a i na drugim delovima tela.

Najčešći uzroci celulita kriju se u naslednom faktoru, neadekvatnoj ishrani, nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti, hormonalnom disbalansu, nedovoljnom unosu vode. Naglo gojenje takođe utiče na pojavu celulita, a mnogi misle da je nemoguće rešiti ga se. Uporan je, budite i vi, jer može da se smanji, a vaša koža će se poboljšati.

Ako želite da se rešite celulita, trebalo bi odmah da se pripremite na dugotrajan proces. Kratkoročan trud ima i kratkoročne efekte, a ako se vratite starim i lošim navikama, vratiće se i celulit. Ključ uspeha krije se u kombinaciji zdravih navika - treninga, zdrave ishrane, anticelulit preparata i dovoljnog unosa vode.

Kada je ishrana u pitanju, postoje namirnice koje treba izbegavati. To su gazirani sokovi, alkohol, pržena i slana hrana, slatkiši, grickalice. Sve one sadrže proste šećere i loše masti koje pospešuju masne naslage. Kada su slane namirnice u pitanju, važno je znati da so zadržava tečnost i tada neravnine na koži postaju naglašenije. Postoji hrana koja ima pozitivan uticaj, a među prvima je voće bogato antioskidansima - citrusi. Limun, pomorandža i grejpfrut su najbolji borci protiv celulita!

Ništa bez treninga. Najbolje vežbe za uklanjanje celulita su penjanje na klupu (Step-up), čučnjevi, iskorak, podizanje karlice. Takođe, jedan od najpoznatijih tretmana koji je zaludeo žene širom sveta, jeste anticelulit masaža. Obavljaju je stručna lica, a često može da bude neprijatna ili bolna. Mnoge zanima da li one zaista imaju efekat.

Jedan tretman u proseku traje od 30 do 40 minuta, a obično se rade serije od po 10 tretmana i to 10 dana zaredom, a počev od petog ili šestog dana od početka menstrualnog ciklusa. Prvi rezultati vide se nakon 6 dana. Važno je da osoba koja vam radi masažu bude kvalifikovana, a najbolje promene vide se posle mesec dana.

