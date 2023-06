Majka plaćala deci odmor da bi bila sama kod kuće sa ljubavnikom: "Mala je to suma za moju sreću"

Umesto da se oseća uzbuđeno što joj se deca vraćaju sa fakulteta i što će ih videti posle dužeg vremena, ona je samo tražila način da nastavi svoju aferu.

Jedna majka je ispričala kako je svojoj deci platila da provode leto putujući dok njen muž radi - da bi mogla da uživa u aferi sa svojim tajnim ljubavnikom. Džordžija, koja ima 44 godine, dala je hiljade dolara svojoj deci, od 19 i 21, koja se spremaju da se vrate sa svojih univerziteta u Edinburgu i Bornmutu za praznike. Ali, umesto da se oseća uzbuđeno što ih vidi, ona je uporno tražila način da nastavi svoju aferu dok su bili u porodičnoj kući, prenosi The Sun.

Naime, svaki put kada njen muž ode na posao, Džordžija se prepusti ljubavniku.

"To je bilo jedino rešenje koje sam mogla da pronađem da nastavim svoju aferu bez dece. Verovatno nekima zvuči ekstremno i kao mnogo novca, ali je to mala suma za svačiju sreću, pa tako i za moju".

"Želela sam i da ih častim tim odmorom jer su završili školsku godinu, tako da nije bilo iznenada. Jednostavno ne mogu da se nosim sa mogućnošću da moram da okončam odnos sa svojim ljubavnikom. I, u mojim očima, ovo je bila dobitna kombinacija za sve“, objasnila je ova majka.

"Kada su deca prvobitno otišla na fakultet, bila sam tako uzbuđena što ću provesti kvalitetno vreme sa svojim mužem. Ali bilo je suprotno i sve se jednostavno raspalo. Naš odnos je tako jednostran. Predlažem mu da idemo na sastanke ili da radimo stvari zajedno, međutim osećam da on uopšte ne želi da provodi vreme sa mnom. On zna da sam ja nesrećna, verovatno je i on nesrećan, ali smo se uvek dogovarali da ćemo ostati zajedno zbog dece, bar dok se ne odsele", rekla je Džordžija.

