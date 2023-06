Kako sam ostavio posao od 9 do 17 i postao ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE: Brutalna istina – od PLATE do najgoreg PONIŽENJA

Ispovest glumca u filmovima za odrasle, otkrio sve o industriji - od toga ko je nadaren za posao, šta je dobro, šta loše, pa do toga kolike su im plate...

Nije tajna da muškarci vole da gledaju filmove za odrasle, ali iznenađujuće veliki broj momaka takođe sanja da se pridruži industriji . Ako pitate one koji su već u ovom poslu, reći će vam da posao nije tako lak, uzbudljiv, pa ni glamurozan kao što se to čini ljudima sa strane ili koji redovno gledaju filmove za odrasle. Mnogo je teškog rada iza kulisa, a neophodna je mentalna snaga da bi se "obavio posao" pod pritiskom (da ne spominjemo u prepunoj prostoriji, sa više svetla i kamera koje snimaju akciju). Takođe, "obični" mladići koji nisu iz te branše imaju bezbroj pitanja o samom poslu..

Da li je potreban veliki polni organ ili je dovoljno da osoba ima veoma čvrst, "na oko" prijatan? Da li neka "alatka" može da se smatra prevelikom, predebelom ili predugačkom? Da li pomaže to što ste imali više partnera u prošlosti ili neiskustvo nije loša stvar? Da li treba da imate određene godine? Šta je sa fizičkom građom?

Najčešći put od "običnog" momka do zvezde u industrij, za muškarce jeste da se zabavljaju sa ženom koja je u poslu. Prvo požele da se snimaju zajedno, i tako sve krene...

A šta ako vaša partnerka nije u "poslu"? Kako da znate da je ova industrija za vas? O tome kako je on postao zvezda filmova za odrsle i šta je u poslu najvažnije, otkrio je za "AskMen" Rajan Driler.

Kako je sve počelo?

Za Rajana Drilera ulazak u industriju nije bio nimalo lak. Pre otprilike deceniju, napustio je dosadni kancelarijski posao od 9 do 17h i odlučio da njegov život bude avantura.

"Naučio sam da kada radim ono što me čini srećnim, generalno sam mnogo raspoloženiji, bolji i uspešniji. Pa, pošto sam oduvek razmišljao o tome da se bavim snimanjem filova a odrasle, i imao vremena i sredstava za to, odlučio sam da uđem u industriju."

"Počnite sa tri fotografije, lice, celo telo i odevena slika. Ako im se dopadnete, tražiće i druge stvari da vide", kaže Rajan i dodaje da se često dešava da u prvim nekim pokušajima muškarac bude samo "statista" u videu neke veće zvezde koja snimke stavlja na svoje profile na mrežama ili sajtove. Za taj posao obično neće biti plaćen, ali će mu poslužiti da ga vide oni koji bi trebalo.

Što se imena tiče, stvari su se promenile u odnosu na neke ranije godine - više nije potrebno da glumac ima "scensko ime" da bi bio zapamćen. Dovoljno je da ga prijatelji šeruju, neki njegov rad, devojke i bivše devojke i Gugl će ga tako prepoznati kao osobu koja je iz industrije za odrasle.

Šta treba da uzmete u obzir?

Za razliku od učiteljskog poziva, posla vatrogasca ili pravnika, industrija za odrasle nije nešto čime ćete se pohvaliti roditeljima. Takođe, imajte u vidu i da će vam obeležiti ne samo sadašnjost, već i budućnost. Ako ste planirali da budete u poslu samo par godina, a onda da se bavite prosvetnim radom - zaboravite.

"Industrija za odrasle je danas manje tabu, ali će zatvoriti skoro svaka vrata za pristojne poslove gde treba da radite za nekog drugog", istakao je.

Pogledajte kako Rajan izgleda i kakve slike objavljuje na društvenim mrežama...

"Volim svoj posao. Ovde sam zato što želim da budem. Ne moram ovo da radim. Radio sam u 'stvarnom svetu' i svuda sam sledio svoj put. Razmišljao sam o svim posledicama i mogućnostima koje bi mogle da se dese, razgovarao sam sa porodicom i prijateljima. Znam u šta sam se upao i šta radim", kaže on. "Ali u trenutku kada ste označeni kao zvezda "XXX sadržaja", vaš kredibilitet je nestao, vaš moral se smatra neispravnim i kompromitovanim, vaša inteligencija je dovedena u pitanje, kao i vaše zdravlje. Ne preporučujem to nikome osim ako apsolutno nije siguran da želi da bude u industriji i upoznat je sa rizicima i posledicama. Ako samo razmišljate o tome, nije vam mesto u industriji. Ako mislite da biste bili OK, nije vam mesto u industriji. Ako nemate rezervni plan, isto ne pripadate ovom svetu. Morate da budete spremni i voljni da uradite sve, da uvek budete na raspolaganju." Koliko zarađuju muške zvezde? Kao i kod bilo kog posla koji ima cilj da "zabavi" publiku, plate dosta variraju u zavisnosti od slave izvođača. Ipak, za muškarce su obično daleko niže nego za žene koje se bave istim poslom. Prema Širi Tarantu, profesorki na "Cal State Long Beachu", muški izvođači mogu da očekuju da zarade 50 dolara po sceni oralnog odnosa, sve do 1.000 dolara za gej odnos. Prosečna scena heterose*sualnog odnosa, prema njenim podacima, plaća se između 200 i 600 dolara, u zavisnosti od prestiža producentske kuće. Primera radi, režiser, kamerman i ekipa za osvetljenje mogu da očekuju da će zaraditi više novca od prosečne muške zvezde ovih filmova. Da bi muškarac u industriji zaradio 30.000 dolara godišnje – što se smatra nekim srednjim godišjim prihodom - muška zvezda, koja tek počinje da radi, morala bi da snimi neverovatnih 150 scena.

Zaboravite na ego

"Biti zaposlen u industriji je sjajno, užasno i ponižavajuće sve u isto vreme", kaže Driler. "Kao momak, vi ste tu da učinite da devojka izgleda dobro i da prikažete scenu koja je potrebna. Devedeset devet odsto vremena nikada nećete biti primećeni, javno priznati, niti će bilo ko razmišlajti o vama na snimanju, osim da li ste ih ubedili da možete da uradite ono što se od vas očekuje. Ono što se očekuje nije nužno ono što želite, volite.... Industriji niste potrebni lično, njima je potreban muški izvođač", iskren je Rajan.

