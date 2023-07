Psihotest: Odgovorite na pet pitanja i proverite koliko ste ljubomorni

Ljubomora, kada je dozirana, potpuno je normalna pojava.

Međutim, preterana ljubomora nije dobra ni po jednu stranu, a može da predstavlja i ogroman problem u vezi.

Uglavnom jedna strana ima veći problem i, usled sopstvenih nesigurnosti, sumnja u partnera i njegove postupke.

Da li ste se nekada zapitali koliko ste ljubomorni?

I ukoliko niste i ukoliko jeste, vreme je da to i proverite.

Odgovorite na ovih pet pitanja i vrlo brzo ćete imati jasnu sliku o tome.

1. Vaš partner je počeo da dobija čudne pozive na telefon, na koje se ne javlja u vašem prisustvu: ide u kuhinju ili kupatilo, govori tiho. Kakva je vaša reakcija?

A: Sad ću da napravim skandal! Sigurno ima ljubavnicu

B: Pokušaću da prisluškujem. Ako ne uspe, preturaću po njegovom telefonu da vidim ko ga je zvao.

C: Mislim da znam o čemu priča: uskoro će nam godišnjica - verovatno mi sprema poklon!

2. Čini vam se da ste u gužvi na ulici izdaleka videli svog partnera: ulazio je u taksi sa vama nepoznatom mladom ženom. Na šta pomislite?

A: On me vara! Idem odmah kući da mu izbacim sve stvari kroz prozor!

B: Pitam se ko je ona? Uveče ću da ga pitam s kim se vozi taksijem usred dana

C: Siguno mi se učinilo da je to on. On je u to vreme na poslu, znam sigurno.

3. Voljena osoba se vratila kući, namirisana skupim francuskim parfemom. Vi…

A: Odmah pomislite da ga je kupio jer se viđa sa nekom drugom ženom i optužujete ga za prevaru

B: Kažete da vam se dopada kako miriše i pitate kada će vama kupiti nov parfem

C: Lepo je što se počastio. Radi u uspešnoj firmi i treba lepo da miriše.

4. Uporno zovete voljenu osobu, ali ona ne diže slušalicu. Kako se ponašate?

A: U mislima već imate najgore scenarije- suština im je ista: on je sada sa drugom ženom

B: Sigurno je na sastanku.

C: Zauzet je i ne čuje. Čim čuje, obavezno se javi.

5. Da li biste bili u stanju da oprostite neverstvo?

A: Nikad!

B: To bi me mnogo povredilo i ponizilo, ali našla bih snage da oprostim zbog porodice koja je na prvom mestu

C: Da, zašto od trenutka slabosti da pravimo preveliku dramu?! Uostalom, ko je od nas bez greha?

Najviše odgovora pod A

Vi ste previše ljubomorni da to nekad prelazi u opsesiju. Ne bi vam škodilo da malo kontrolišete svoju ljubomoru. U suprotnom, vaša voljena osoba će jednog dana rešiti da je dosta što je trpela vas i vaše ispade i otići.

Najviše odgovora pod B

Verujete svom partneru, ali s vremena na vreme ljubomora se i dalje diže u vašoj duši, što je više dobro nego loše jer pokazujete da vam je još uvek stalo do partnera. Trunka ljubomore i njemu daje na samopouzdanju, oseća se poželjno.

Najviše odgovora pod C

Niste uopšte ljubomorni. Na prvi pogled može izgledati da je ovo blagoslov: uvek ste dobro raspoloženi, ne pravite scene i skandale. Ali takav stav može i da znači da uvek idete linijom manjeg otpora. Ako se nekad i bude pojavio pravi razlog da posumnjate u partnera, vi nećete verovati svojim očima nego ćete ubediti sebe da ste sve umislili.