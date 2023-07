'Smanjite očekivanja', i još dva ljubavna saveta koja nikada ne bi trebalo da poslušate

Na temu ljubavi svako ima nešto da kaže. I gotovo svako bi mogao da vam udeli poneki savet.

Međutim, mnogi ljudi su skloni tome da slepo veruju u ono što im se kaže, a to baš i nije dobro.

Izdvojili smo nekoliko saveta koje zaista niko ne bi trebalo da posluša.

Bitno je da se volite, ništa drugo nije važno

Lepo je ići kroz život u romantičnom duhu, ali koliko god ljubav bila snažna, od nje se, nažalost, ne živi. Tužna činjenica je da možete nekoga ludo voleti, a da je on za vas totalno pogrešan izbor, iz više razloga. Ako vas ne poštuje, ne ceni vas i omalovažava vas, ako je agresivan i ne posvećuje vam onoliko vremena koliko bi trebalo, nemojte to tolerisati. Naći će se neko ko će sve to da radi i više nego što očekujete.

Ljubav se ne traži, ljubav nađe vas

Uvek ista društvena ekipa, na jednim te istim mestima, nisu pravo rešenje za pronalaženje partnera. Probajte da proširite vidike. Promenite kafić, pozovite neko staro društvo sa kojim se dugo niste videli. Nemojte da se ustručavate u upoznavanju novih ljudi u klubu, baru... Nikada ne znate gde ćete naići na onog "pravog".

Smanjite očekivanja

Savim je normalno i logično da želite partnera koji će ispunjavati kriterijume koje smatrate veoma važnim. Od toga ne treba da odstupate, niti da smanjujete uslove i budete sa nekim ko nije sličan vama. Bolje je da ste sami nego da vreme trošite na ljude sa kojima ne vidite nikakvu budućnost.