Da li ste čuli za grčko 'Gvozdeno ostrvo'? Neki tvrde da le lepše i pristupačnije od Santorinija

Smešteno je u nizu grčkog arhipelaga Kikladi, što je ostavilo velik deo kršnog terena otvorenim i netaknutim, ako ne računamo poneku farmu ili pešačku stazu. Poznato kao Gvozdeno ostrvo zbog svoje bogate rudarske istorije i fascinantnih ruševina, takođe ima prelepu stenovitu obalu, više od 70 plaža, 100 crkava, 10 dobro označenih pešačkih staza, i samo 1400 stalnih stanovnika.

Neravan teren Serifosa uzrok je velike raznolikosti plaža, piše punkufer.dnevnik.hr. Stenoviti i šljunkovit ili zlatno obojeni pesak okupan je kristalno čistom dubokom plavom vodom. Do većine njih možete da dođete automobilom, dok do ostalih mesta možete da stignete stazama ili čamcem. Ponos ostrva je plaža Psili Ammos, koja je dobila nagradu za top plažu među dvadeset najboljih plaža u Evropi.

Ostrvska naselja izgrađena su na tradicionalan način, mogu se videti izbeljene kućice s plavim prozorskim okvirima koji doprinose lepoti prirodnog okruženja (i podsećaju na popularni Santorini). Serifos nije daleko od Atine – samo dva i po sata brzim trajektom i oko četiri sata klasičnim trajektom. To je popularno odredište i ima obožavaoce koji ga posećuju svake godine, bilo za vikend ili za duži boravak.

#Serifos is an island with rugged mining sites, a glorious history, and a special style of its own. Once you are there, you will be impressed by the serenity of the landscape, as your senses get attuned to its beauty.

