Kako da na slikama sa letovanja izgledate savršeno? - Otkrivamo vam tajnu!

Počela je letnja sezona što znači da svaki put kada otvorite neku društvenu mrežu vidite neko perfektno izvajano telo bez celulita, masnih naslaga, zategnuto i baš onakvo kakvo i vi želite.

Savremena tehnologija i razne aplikacije daju nam mogućnost da do perfekcije uredimo svaki segment fotografije, a za to čak nije potrebno ni bilo kakvo znanje jer su aplikacije same po sebi jako intuitivne, a tu su i brojni tutorijali koji do detalja objašnjavaju svaki korak. Veliki broj ovih aplikacija je besplatan, a čak i one koje se plaćaju zahtevaju minimalnu nadoknadu, koja se svakako ne može porediti sa željom za savršenom slikom koju se trudimo da prezentujemo, često čak i nepoznatim ljudima.

Međutim, da li želite da budete savršeni samo na fotografjama? Kada se dogodi susret sa realnošću i primetite onih čuvenih par kilograma viška koji nikako da odu, celulit, masne naslage, opuštenu kožu bez tonusa i sve što čini da se osećate loše kada dođe vreme za kupaći i lepršavu letnju garderobu često bude kasno za pravilnu ishranu i trening i treba vam nešto što će datirezultat ODMAH.

Otkrićemo vam tajnu kako da se efikasno rešite celulita i masnih naslaga bez gladovanja, bez intenzivnih i učestalih treninga i za rekordno kratko vreme. Sve to vas čeka samo na jednom mestu u Beogradu i ovog leta je NIKAD JEFTINIJE!

Sve što treba da uradite je da pozovete +381 69 355 355 5 ili +381 11 406 344 7 i zakažete besplatne konsultacije sa terapeutom nakon kojih nemate nikakvu obavezu da uradite i tretmane koje će vam ponuditi.

Ono što je najvažnije od svega je da su rezultati vidljivi odmah na licu mesta jer ćete već na prvom tretmanu izgubiti 2.5cm u obimu i da je tretman apsolutno bezbolan. Za ove neverovatne rezultate zadužena su dva čarobnjaka: Med Contour Multipower i Cryo Sonic. A šta to oni tačno rade i kako će promeniti vaš izgled nakon samo jednog tretmana saznaćete u nastavku.

Med Contour Multipower je jedini uređaj na tržištu koji u jednom tretmanu eliminiše celulit, smanjuje masne naslage, i zateže opuštenu kožu. Ispitano je i potvrđeno da deluje na sve tipove klijenata jer poseduje mogućnost modulacije ultrazvučne frekvencije što ga i čini jedinstvenim. U zavisnosti od stanja i potreba klijenta, moguć je odabir parametra tako da se tkivo tretira površinski, dubinski ili da se prodre u sve njegove slojeve. Ovaj najsavremeniji aparat jedini kombinuje ultrazvuk i radiotalase, a poznato je da ultrazvuk daje nezamenljive rezultate u tretiranju celulita i masnih naslaga i pravi je izbor za rešavanje ovih problema jer deluje na uzroke - razbija membranu masnih ćelija, dok kod celulita razbija vezivna vlakna što je ujedno i osnova eliminacije celulita.

Cryo Sonic u sebi integriše dve sonde, ultrazvučnu i radiofrekvencijsku uz dodatno hlađenje. Tehnologija 3 u 1 je dobitna kombinacija što je ovaj uređaj i dokazao svojim velikim brojem zadovoljnih korisnika iako se može pronaći na samo jednom mestu u Beogradu. Hlađenje površine kože omogućava jako prodiranje ultrazvuka u potkožno masno tkivo dok radiofrekvencija prodire unutar slojeva kože i snažno je zateže. Tajna je u znatno većoj isporuci energije u kratkom vremenskom roku što znači da je ovaj tretman neverovatno brz i može biti gotov čak i na pauzi za ručak.

Sada se sigurno pitate gde možete pronaći sve ovo?

Odgovor je sledeći: Beauty&Me, Beograd, Vračar - Patrijarha Varnave 22 i ono što će vam se sigurno dopasti je to da vas čeka i obezbeđeno parking mesto svaki put kada dođete na tretman.

