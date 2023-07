Znate za 'paradajz turiste', a sada se pojavila NOVA PODVRSTA! Evo kako da letujete, a uštedite

U objavi na jednoj društvenoj mreži jedan korisnik opisao je kako izgleda podvrsta paradajz turista, a to su sve popularniji krompir-turisti.

Objavu prenosimo u celosti:

"Mi smo podvrsta paradajz-turiste, samo što umesto paštete i paradajza nosimo krompir i pršutu. Cilj nam je isti, a to je što manje para potrošiti na letovanju, jer svi spadamo u radničku klasu i nema se, a hoće se.

Na letovanje uvek idemo sa još jednom porodicom (u daljem tekstu shvaticete gde je tu ušteda) četvoro odraslih, četvoro dece, dva auta. Krompir-turista pro već ima kombi (dupla ušteda).

U većem marketu kupimo namirnice koje mogu da traju, zatim grickalice, slatkiše, sokove itd. na odloženo plaćanje. Kod kineza kupimo vodene puške, pištolje, dušeke, gume i ostale gluposti koje nevino dečje oko može ugledati na šetalištu.

Imamo naše krompire, pršutu, slaninu i meso u zamrzivaču. Sve to zamrznuto ide u ručni zamrzivač. Smeštaj ne rezervišemo, nađemo na licu mesta u roku od jednog sata (jer uvek ostaju prazni ti veliki apartmani). Recimo prošle godine, Rafailovići, odmah do plaže, nov stan u prizemlju, tri spavaće sobe, dnevna, terasa, ful opremljen, 50 evra.

Plažni mobilijar ne iznajmljujemo, deca ionako iz vode ne izlaze (treći dan već razvijaju škrge). Mi odrasli malo sa njima u vodu, malo pesak, oni dovoljno samostalni, uživancija." glasi početak objave ovog "krompir turiste".

U nastavku priče on je istakao kako teče njihov dan, kao i na koje sve načine može da se uštedi.

"Jedan prosečan dan izgleda ovako: Uveče na aparatu ispečemo krofnice, zapakujemo svako u svoju posudicu, ponesemo prelive i viljuščice za jednokratnu upotrebu, napravi se cedevita ili limunada, nekad kupovni sokovi, nekad se isecka lubenica ili neko drugo voće, odrasli hladni nes u svoje male termose i sve to ide u rashladnu torbu (torba za plažu starter pack).

Ujutru se naprave sendviči, spakuje torba i idemo na plažu. Sve što deca zatraže-imamo u torbi. Na plaži smo do 12h. U stanu kupanje, vadi se iz ledare meso za ruak, oljušti se krompir i onda slobodne aktivnosti, neko spava, neko gleda televiziju, neko čačka telefon. Posle ručka povratak na plažu do večernjih časova. Zatim nazad u stan, kupanje, peglanje odeće za izlazak. Izlazak u šetnju, večera se nešto u pekari ili piceriji (od plodova mora jedemo samo morsku so) kupuju se kuvenjaci, sladoled, deca idu u luna park, obavezno se ugleda neka glupost koju smo prevideli, (prošle godine je to bio laser od 10 evra). U relativno kasne sate se vraćamo u stan, deca popadaju ko domine, a mi još malo sedimo na terasi, pijemo pićence uz zvuke primorskih komaraca" opisao je do detalja ovaj korisnik na društvenim mrežama.