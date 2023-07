UDATOJ ŽENI VRELE SCENE SA KOLEGOM NE IZLAZE IZ GLAVE: Počela sam da gubim interes za svog supruga, očajna sam

Kolumnistkinji Didri Sanders javila se jedna žena kojoj jedan kolega s plesa muti razum. Prema njenoj priči, ona je udata i sve kućne poslove koji se moraju obavljati, ona obavlja. Zbog toga se osećala jadnom pa je krenula na časove plesa.

Sve je bilo dobro, sve dok se nije pojavio jedan prezgodni kolega. Ovo je njena priča:

"Ja imam 46 godina, a moj suprug 48. Zajedno smo 18 godina i imamo dva dečaka od 14 i 12 godina. Ples je bio moj spas, a činilo se da je noćni izlazak učinio čuda za stav mog supruga. Shvatio je da je proveo godine uzimajući me zdravo za gotovo. Ali onda se našim predavanjima pridružio apsolutni Apolon, više od deset godina mlađi od mene i moj se svet okrenuo naglavačke. Osetila sam neposrednu privlačnost, ali nisam ništa napravila. On tako dobro izgleda", započela je ona.

On je bio sve o čemu je razmišljala tih dana. On joj je predložio da se nađu radi seksa. Stalno su bili u kontaktu i čak su se dva puta dogovarali da se nađu, ali svaki put je ona otkazala. Svesna je da je to sve samo zbog seksa.

"Paranoična sam zbog razlike u godinama i kako moje telo izgleda u poređenju s njegovim, ali očajnički ga želim. On ima 34 godine. Perverzno, to je učinilo seksualni život s mojim mužem boljim. Pre mnogo godina izgubila sam poštovanje prema svom mužu zbog načina na koji se ponašao prema meni i deci i nisam mu oprostila. Stalno je bio ljut i neraspoložen i ja bih imala seks s njim samo da očuvam mir. Sad mu je bolje, ali želim malo zabave", rekla je očajna žena.

Didri je potom odgovorila:

"Igrate se s vatrom", oštra je bila Didri. Ona smatra da se sve može rešiti razgovorom.

"Izbriši njegov broj pre nego što tvoj muž sazna šta nameravaš. Za to će biti potrebna snaga volje. Dvaput ste otkazali jer vam se baš ne sviđa vaš plan da budete neverni. Umesto da se pretvarate da je u vašem braku sve u redu, razgovarajte sa svojim mužem o ljutnji koju nosite u sebi", zaključila je.