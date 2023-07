Kipar leto 2023: Nestvarno tirkizno more i peščane plaže!

Upoznajte Kipar, dragulj Sredozemlja i ne dozvolite da vam išta pokvari ovu savršenu letnju avanturu!

Kipar leto 2023.

Plaže su samo deo priče o odmoru na Kipru. Ovo ostrvo je i dom planinskog pejzaža, vekovima starih znamenitosti i nezaboravne hrane. Kipar sa razlogom zovu Ostrvo za sve, koje će vam, zahvaljujući specifičnom položaju, sasvim sigurno prirediti letovanje za pamćenje. Od prelepih plaža, ljubaznih lokalaca, preko neverovatno živopisne i ukusne kuhinje, pa sve do noćnih izlazaka – Kipar zaista nudi odmor iz snova za svaki profil turista!

Zahvaljujući svojim dugačkim peščanim plažama, drevnim znamenitostima i veselom noćnom životu, Kipar je savršena kombinacija opuštenih i živahnih odmarališta na ivici ostrva, zajedno sa prelepim plažama. Čak 64 plaže su sertifikovane Plavom zastavom. A ako odete u unutrašnjost, naći ćete pospana sela, skrivene zaseoke i živopisne planine Troodos.

Region Larnake

Regija Larnaka na Kipru srce je porodičnog omiljenog letovališta Protaras. Njegova zlatna plaža i čisto plitko more su dobitna kombinacija za svakoga sa mališanima, a glavno šetalište ima dobru kombinaciju restorana, kafića i barova. Ovaj deo Kipra savršen je izbor sa sve one koji na letovanje odlaze sa decom, suncobranima, prostirkama, kanticama, šlaufima, dušecima... Nekako ćete lakše „preživeti“ sve one izazove koje porodično letovanje nosi sa sobom. Znate na šta mislimo – jedan je gladan iako je malopre bila užina, drugom smeta sunce, onda se ovom prvom ne izlazi iz mora, svi su opet gladni, sunce im je jako, nestala je kofica, žele i kokos i pitice koje se prodaju na plaži, zatim žele opet u vodu, pa u stvari neće u vodu... I sve tako u krug. Ove pitome i pregldne plaže zaista su spas u vidu mnoge druge dece, beskrajnog kopanja po pesmu, pravljenja zamkova, brćkanja u plićaku, kafe u hladu u mnogobrojnim barovima, lako dostupne i ukusne hrane na samoj plaži...

Nešto južnije je Aja Napa. Najpoznatija kao meka za klabing, takođe je dom jedne od najboljih plaža na ostrvu i ima prelepi stari grad koji je dušu dao za šetnje i slikanje. Susedna plaža Nisi pokriva čak tri odmarališta, ima vodeni park i plažu sa belim peskom sa sopstvenim ostrvcem.

Region Pafos

Grad Pafos je najpoznatije odmaralište na zapadnoj obali Kipra. Tradicionalno lučki grad, ima pregršt zlatnih plaža, lepu marinu i dugu listu istorijskih znamenitosti, uključujući Kraljevske grobnice. Na drugom mestu u regionu je Limasol, koji ima plažu od nekoliko kilometara, kao i Koralni zaliv, gde ćete pronaći veliku uvalu u obliku potkovice. Ova uvala ponosno nosi Plavu zastavicu. Ako želite mir i odmor, daleko od ljudi, negde daleko od svega, mirna primorska sela Polis, zaliv Amathus i Lači daju vam autentično iskustvo ostrvskog života.

Pored toga, odlazak u turski deo Kipra ima posebnu čar. Izgubite se u uskim uličicama bazara, obucite se od glave do pete za smešne pare i ponesite kući tipične turske drangulije. Svakako predah od kupovine iskoristite za fenomenalne turske restorane gde ćete uživati u egzotičnim ukusima. Naša preporuka je da sa sobom kući donesete i brojne začine – od šafrana do cimeta!

Kiparska kuhinja

Pored dugačkih plaža, šopinga, obilaska znamenitosti i atrakcija, Kipar svoj šarm duguje i specifičnoj kuhinji koja osvaja i srca i nepca! Tradicionalna kiparska hrana nije mnogo drugačija od grčke, tako da ćete u brojnim restoranima naići na razne vrste musake, punjeno lišće vinove loze i meso pečeno u 'souvla' roštilju, pećnici u obliku kupole.

Tradicionalna kiparska hrana uključuje i suvlakiju (ćevapi sa roštilja), shaftalia (kobasice na žaru), afelu (svinjetina marinirana u korijanderu), prženi halumi sir, masline, pita hleb, kolokasi (korenasto povrće), jagnjetinu, artičoke, leblebija (stifado i zec). A daleko najbolji način da se odmah upoznate sa kiparskom hranom je da naručite meze tanjir; ovo će verovatno uključivati mnoge od gore navedenih namirnica i biće servirano sa raznim hlebovima i umacima. Tradicionalni umaci uključuju caciki, koji se pravi od jogurta sa nanom i krastavcem, i taramosalatu, koja je ružičasta i pravi se kombinovanjem ikre bakalara, pirea od krompira, limuna, luka i ulja. Takođe, vredi napomenuti da će meze nesumnjivo uključivati halumi sir, koji se donekle razlikuje od halumija bilo gde u svetu, jer često dolazi od mleka lokalnih koza hranjenih timijanom.

Uopšteno govoreći, Kiprani preferiraju dobro začinjenu i stavljaju voće (i sušeno i sveže) u puno jela. Takođe ćete otkriti da je sveže voće dostupno svuda, od restorana i kafića, do uličnih štandova i pijaca. Za one koji vole slatko, tu je poznata baklava (lisnato testo punjeno orasima i natopljeno sirupom), loukoumi (ratluk ili poznatiji širom sveta kao „Turkish Delight“) i kolačić u obliku prstena koji se zove koulourakia. Većina deserta sadrži orašaste plodove i sušeno voće, a torta i sladoled su takođe veoma popularni.

Dakle, što se hrane tiče postoje samo dva problema!

Prvi je šta izabrati a drugi je izboriti se sa svim tim novim i za nas netipičnim ukusima. Ovaj prvi problem se lako reši, dok za drugi morate dobro da se organizujete da ne biste imali željenog pratioca na ovom lepom putovanju!

