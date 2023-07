Ugasila vas se strast u vezi? Gledanje ovih filmova će je ponovo rasplamsati

Pronađite ova ostvarenja i uživajte u filmskoj večeri.

Vremenom u skoro svakoj vezi dođe do prezasićenja. Nijednom od partnera nije stalo do razgovora i brecnu se na svaki komentar ili situaciju. Ipak, ako je i u krevetu zakazalo, onda se morate oboje potruditi da to ponovo profunkcioniše.

U svemu tome mogu vam pomoći – filmovi.

Sedenje pred televizorom i provođenje vremena zajedno nikad nije na odmet, a ovo su samo neki od predloga filmova za koje se možete opredeliti.

Ljubav (Love 2015)

Želite da gledate film sa eksplicitnim scenama? Onda je to ovaj film koji u nešto više od dva sata uživa u tim scenama. Film je debitovao na Festivalu u Kanu kao jedan od najhvaljenijih filmova godine, a prati priču o paru koji živi u Parizu koji odlučuje da pozove novog komšiju da se malo zabavi.

9 1/2 nedelja (9 1/5 weeks 1986)

I u ovom ostvarenju ima svega – vođenje ljubavi na stepenicama, razne igre, vezivanje očiju i mnogo strastvenog ljubljenja.

I tvoja mama takođe (Y tu mama tambien 2001)

Film o putovanjima jednostavno ne može poći po zlu. Ovaj film prati priču o dvoje tinejdžera koji putuju po Meksiku sa starijom ženom dok otkrivaju sebe u intimnom smislu.

Slomljena planina (Brokeback mountain 2005)

Nije za zanemariti što je ovaj film imao jednu od scena o kojima se najviše pričalo u Holivudu tokom 2000-ih. Dva odlična glumca su deo ovog ostvarenja: Džejk Gilenhal i Hit Ledžer.

(Blue Valentine 2010)

Rajan Gosling i Mišel Vilijams igraju par čiji se brak vremenom razvija, što naravno znači da njihov odnos postaje strastveniji.

Neverna (Unfaithful 2002)

Koni Samer živi u Njujorku i ima savršen porodični život, sve dok jednog dana ne naiđe na stranca, koji joj svet okrene naglavačke. Recimo samo da ćete razmišljati o kupatilima restorana i bioskopima u potpuno novom svetlu.

