STOMATOLOG UPOZORAVA: Koji su zdravstveni rizici usled loše oralne higijene?

Loša oralna higijena nije samo neprijatna, bolest desni može dovesti do svih vrsta ozbiljnih zdravstvenih problema.

Dr Najdžel Karter, iz Fondacije za oralno zdravlje, kaže da su “usta puna bakterija i, iako je većina bezopasna, neke mogu izazvati bolest”.

Prirodna odbrana tela, kao i svakodnevno i temeljno pranje zuba, čišćenje koncem, i interdentalnom četkicom, kao i četkanje jezika, pomažu. Ali ako budete lenji, možete se suočiti sa ovih pet rizika:

Kardiovaskularni problemi

Ako patite od bolesti desni, dvostruko je veća verovatnoća da ćete patiti od koronarne bolesti srca. Bakterije u ustima mogu proizvesti proteine u krvi koji prouzrokuju blokade u vašim arterijama.

Dr Najdžel upozorava:

– Ako je protok krvi veoma oštećen, to takođe može dovesti do srčanog udara.

Srčani udar

Studije su povezale infekcije usta sa povećanim rizikom od moždanog udara.

Krvarenje desni i upala mogu promeniti način na koji krv i kiseonik dospevaju u vaš mozak.

Dr Ben Atkins, bivši predsednik Fondacije za oralno zdravlje, kaže da “bakterije izazivaju porast nivoa proteina, što može dovesti do upale u krvnim sudovima, što je pokazatelj većeg rizika od moždanog udara”.

Dijabetes

Bolest desni je češća kod ljudi sa dijabetesom i obrnuto.

Ljudi sa dijabetesom pate od više infekcija uopšte, a oni koji ne znaju da imaju bolest su posebno ranjivi.

Dr Karter kaže da “ako imate dijabetes, važno je da se dijagnostikuje bolest desni, to može dovesti do loše kontrole šećera u krvi, povećavajući rizik od komplikacija”.

Infekcije pluća

Udisanje kapljica koje sadrže bakterije iz usta i grla može izazvati infekciju pluća. To može dovesti do smrtonosne upale pluća ili do pogoršanja postojećeg stanja pluća.

Dr Karter smatra da ljudi sa oboljenjem desni imaju više bakterija u ustima i zbog toga je veća verovatnoća da će dobiti infekcije pluća.

Prevremeni porođaj

Trudne žene sa oboljenjem desni imaju tri puta veću verovatnoću da će imati bebu male porođajne težine.

Dr Atkins kaže da “bolest desni može podići nivoe hemikalija koje izazivaju porođaj”.

– Istraživanja takođe ukazuju na to da žene čija se bolest desni pogorša tokom trudnoće imaju još veći rizik od prevremenog porođaja – dodaje doktor.

