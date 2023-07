Istina o trajanju dobrog seksa: Koliko dugo je idealno?

Naučnici su sproveli istraživanje na Univerzitetu Pen Stejt kako bi konačno dali odgovor na pitanje o trajanju dobrog seksa.

Ispostavilo se da uprkos uobičajenom mišljenju, dobar seks zapravo ne treba da traje dugo. Prema njihovim saznanjima, sve duže od pola sata može dovesti do razočaranja i nezadovoljstva.

U istraživanju su učestvovala 59 stručnjaka za seksualnu terapiju, bračni psiholozi i porodični terapeuti. Analizirajući njihove odgovore, istraživači Erik Korti i Dženaj Gardni su identifikovali četiri ključna vremenska raspona - od trenutka penetracije do ejakulacije.

Prema rezultatima istraživanja, seks koji traje od jednog do dva minuta smatra se prekratkim, od 3 do 7 minuta se smatra adekvatnim, od 7 do 13 minuta je poželjno, dok se seks koji traje od 15 do 30 minuta smatra predugim, prema mišljenju naučnika.