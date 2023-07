Otkriveno: Koja grupa ljudi vodi ljubav najčešće?

Ljudi se često pitaju koja grupa ljudi najčešće vodi ljubav - da li su to oni koji se tek zabavljaju ili oni koji su već uveliko u braku? Možda su to plavuše ili crnke? Ili možda slobodni ljudi imaju bogatiji seksualni život od onih koji su zauzeti?

Naučnici su proučavali ove pitanja i dolaze do zaključka da ljudi zaista mogu biti podeljeni na one koji seks i te kako imaju i one koji ga nemaju "ni u tragovima". Statistike o seksualnoj aktivnosti ne lažu i otkrivaju zanimljive trendove.

Prvo mesto

Ispostavilo se da najveću seksualnu aktivnost imaju razvedene osobe koje su pronašle novog stalnog partnera, ali ne žive zajedno. Njihove veze su obuzete strašću i dubokim emocijama, što i nije iznenađujuće jer su prošli kroz iskustva koja su im pomogla da jasnije definišu svoje želje i potrebe.

Drugo mesto

Na drugom mestu su osobe koje nikada nisu bile u braku ili vanbračnoj zajednici, ali imaju stalnog partnera sa kojim ne dele zajednički prostor. Ova grupa ljudi takođe uživa u redovnoj seksualnoj aktivnosti.

Treće mesto

Treće mesto zauzimaju razvedene osobe koje žive sa partnerom. Iako njihovi životi možda nisu u potpunosti povezani, njihova intimna veza ostaje vitalna i često ispunjena.

Četvrto mesto

Na četvrtom mestu su neoženjeni muškarci i neudate žene koji imaju stabilnu vezu. Oni održavaju prosečnu seksualnu aktivnost, usklađujući je sa svojim životnim obavezama.

Peto mesto

Na petom mestu su osobe u braku. Zbog različitih obaveza i svakodnevnih briga, njihova seksualna aktivnost može biti smanjena u odnosu na druge grupe.

Šesto mesto

Na pretposlednjem mestu su razvedene osobe koje nemaju stalnog partnera i retko ostvaruju neobavezne seksualne kontakte.

Sedmo mesto

Na poslednjem mestu su samci koji nemaju stalnog partnera i preferiraju samostalan život. Ova grupa ljudi ima najmanju seksualnu aktivnost.