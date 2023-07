Naučnici otkrili koja rasa pasa je najmanje inteligentna - Iznenadićete se

Pseće kognitivne sposobnosti testirali su naučnici na Univerziteta u Helsinkiju, gde je više od 1000 pasa i sve zajedno 13 rasa prošlo kroz 10 testova. Dok je rasa graničarski koli bila među prvima po prostornom i socijalnom snalaženju, labradori su na samom dnu.

Istraživanje je sprovedeno od marta 2016. pa sve do februara 2022., a rezultati su objavljeni u Scientific Reportsu, piše Big Think. Naime, naučnici su kroz godine bili u društvu pasa u starosti od jedne do osam godina, koje su podvrgnuli testu pod nazivom smartDOG. Test od deset delova testirao je psima kratkoročnu memoriju, logičko zaključivanje, socijalno snalaženje, nivo aktivnosti i istraživanja i slično.

U jednom testu ispituje se razumevanje ljudske gestikulacije prema posudi s hranom, kako bi se procenilo reaguje li pas samo na pogled ili mu je potrebna i jezčka naredba.

Kroz testiranje je prošlo 13 rasa pasa, s okvirno 40 jedinki iz svake rase. Među njima su bili belgijski ovčar, engleski koker španijel, nemački ovčar, zlatni retriver, labrador retriver, a uveli su i kategoriju mešanaca.

Iako nisu primećene velike razlike između rasa u kratkoročnom pamćenju, najveće su razlike uočene u kontroli impulsivnih reakcija, prostornom snalaženju i socijalnim reakcijama. Graničarski koliji, znani i kao border koli, su rešavali testove s najboljim rezultatima, dok su labradori, jedna od najpopularnijih vrsta ipak imali neke teškoće.

Nije sigurno koliko je ovakav način testiranja pouzdan zbog toga što psi imaju i različite životne pozadine i nivo treninga, ali ovo je – hvale se Finci – jedan od najopsežnijih testova pseće inteligencije ikad održan. Zaključak naučnika je da rasa ipak određuje neke kognitivne sposobnosti psa, prenosi 24sata.hr.