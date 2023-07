Mislila je da je muž vara, ali joj je doktor otkrio PORAŽAVAJUĆU ISTINU

Simon je imao 50 godina kad je izgubio interesovanje za izlaske i druženja, što je njegova supruga Ema tumačila kao pokušaj da sakrije preljubu. Istina je, međutim, bila mnogo gora za celu porodicu

Kad je muž Eme Rusko počeo da je izbegava i odustao od izlazaka sa prijateljima, ona je pomislila da je našao ljubavnicu posle više od dve decenije braka.

Simon Rusko (58) u to vreme imao je 50 godina, pa je Ema, znajući kako se kriza srednjih godina može odraziti na muškarce, posumnjala da je muž počeo da je vara. Čak je i njegovu dekoncentrisanost prilikom vožnje počela da dovodi u vezu sa potencijalom preljubom, smatrajući da je u mislima do te mere odsutan da više ne zna ni gde vozi.

Kad su zajedno sa sinovima Aleksom i Oliverom, u to doba tinejdžerima, otišli na more u Grčku, Simon je nastavio neobično da se ponaša, pa je njegova supruga odlučila se da po povratku u Veliku Britaniju obrate lekarima za pomoć, piše The Sun.

Ali, rešenje se nije ni naziralo…

Tri godine posle prve posete lekaru opšte prakse i psihologu jedino što su Ema i Simon saznali je da je Simon pod stresom. Rečenica koju može da čuje gotovo svako od nas prilikom svakog odlaska lekaru Emi nije bila dovoljna. Ona je, jednostavno, znala da stres nije jedini razlog zbog kog je njen suprug promenio ponašanje.

Insistirala je da Simon bude povrgnut detaljnijim testiranjima i tek 2020. godine dobio je dijagnozu koja je objašnjavala njegove postupke počev od 2015. godine - Simon pati od demencije.

Uprkos tome što je dijagnoza bila poražavajuća, jer je reč o mladom čoveku za takvu vrstu bolesti, Ema je odahnula; konačno je saznala kakvog neprijatelja ima s druge strane.

- Znala sam da nešto nije u redu sa Simonom i toliko dugo sam se borila da saznam o čemu se tačno radi… S druge strane, niko mi nije verovao - priseća se Ema.

Ubrzo pošto je Simonu postavljena dijagnoza usledio je lokdaun zbog pandemije korona virusa. Ema je, kao i svi ostali, radila od kuće, a to je ujedno bila i prilika da mnogo više vremena provodi sa svojim suprugom o kojem je, priznaje, već tada bilo teško brinuti.

Ipak, nije odustajala; Simon je već u vreme pandemije imao poteškoća da održava ličnu higijenu, ali mu je Ema pomagala, ne dopuštajući bolesti da ga sasvim savlada.

Pa ipak, od prošlog leta situacija se dramatično pogoršala. Ema bolno priznaje da njen suprug više nije u stanju da bilo šta uradi samostalno.

- Ono što situaciju čini lakšom je činjenica da Simon ima divan karakter na koji demencija nije uticala - dirljivo i s puno ljubavi priča njegova bračna saputnica.

Ema se neprekidno informiše o toku bolesti koju ima njen suprug, ali je svesna da ne zna šta njenu porodicu čeka u budućnosti.

- Verovatno će morati da ode u dom, ali mi ćemo se boriti protiv toga koliko god mogu, jer bih više volela da Simon bude sa porodicom. Tražim ličnog asistenta koji će nam olakšati brigu o Simonu i ujedno pomoći Simonu da se bar donekle osamostali. Za sad nam pomaže moja majka - navodi ova požrtvovana žena.

Ema i Simon su u braku 31 godinu.

- Pretužno je gledati osobu koju volite kako propada. Kad naiđu posebno teški dani imam osećaj da mi je srce iščupano, a kad dani nisu toliko loši radujem se što smo Simon i ja i dalje zajedno. On je moja srodna duša, ljubav mog života, i to će uvek i biti - zaključuje Ema.

