6 simptoma alergijske reakcije zbog ujeda stršljena: Ništa manje nisu opasni ni ubodi ova 2 insekta

Kako je objasnio dr Saša Milićević, prilikom uboda, ako se desi da žaoka ostane, treba je skinuti nožem, ne treba je stiskati rukom.

Pedijatar Saša Milićević izjavio je danas za Tanjug da su prvi simptomi alergijske reakcije na ubod stršljena oticanje ne samo na mestu uboda, već oticanje jezika, usne duplje, usana, ušiju, kao i teško disanje.

Kaže da u najvećem broju slučajeva, ubod stršljena nije opasan jer izazove tegobe u smislu neprijatnog bola i otoka, koji može da traje do nekoliko dana i onda prođe.

Jedan do dva odsto ljudi, kako navodi, ima opasnu reakciju koja može nekada čak i fatalno da se završi, i da opasnost uboda zavisi i od toga gde stršljen ubode, ako je to neki predeo vrata gde su najuži disajni putevi, onda običan otok može to da izazove, ili ako je to jezik ili usna duplja, onda to može da predstavlja problem.

"Čovek ne može da zna da li je alergičan na ubod stršljena dok se ubod ne desi. Ima osoba kojima se pojavi otok, čak i gnojenje, i može da dođe do velikog problema. To se obično primeti u ranom detinjstvu, jer i sami pacijenti kažu da kada ih ubode pčela ili osa oni oteknu. To su uglavnom osobe koje imaju sklonost ka alergiji prema drugim supstancama iz prirode, ne samo prema pčelama, osama i stršljanima" objasnio je on.

